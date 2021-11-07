7 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...

Sağlık Bakanlığı 7 Kasım koronavirüs verilerini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları..