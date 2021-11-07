7 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
Sağlık Bakanlığı 7 Kasım koronavirüs verilerini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları..
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.
7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU: