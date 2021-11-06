Texas'ta müzik festivalinde izdiham! 8 ölü çok sayıda yaralı var

ABD'nin Texas eyaletinde müzik festivalinde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Amerikan basınından gelen bilgiler izdihamın festival açılışı sırasında ünlü şarkıcı Travis Scott konserinde gerçekleştiği öğrenildi.ÜNLÜ RAPÇİYİ DİNLEMEK İÇİN ÖNE DOĞRU SIKIŞTIRDILARHouston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nin açılış gecesinde binlerce kişi, Rapçi Travis Scott'ı dinlemek için festival alanına akın etti.Amerikan basınına göre yetkililer, kalabalığın sahnenin önüne doğru 'sıkıştırıldığını' ve panik yaşandığını belirtti ancak festival alanının kontrol noktasında izdiham yaşandığı yönünde iddialar da var.ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VARBazı kaynaklarda yaralananlar arasında 10'lu yaşlarında çocukların da bulunduğu belirtilirken en az 8 kişinin hayatını kaybettiği söylendi.Olayla ilgili Twitter'dan görüntü paylaşan muhabir Mycah Hatfield, ""NRG Park'taki Astroworld Festivaline vardığımızda izdiham çıktı. Yüzlerce kişi, kontrol noktasını atlayarak VIP güvenlik girişe akın etti. Yaşanan arbedede insanlar ezildi. Bazıları gözaltına alındı" dedi.Olay nedeniyle festivalin ikinci günü etkinlikleri iptal edildi.