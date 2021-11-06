  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şehit ağabeyine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Tek kelime ile edepsiz bir varlıksın...

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine alçakça küfür etmesine tepkiler sürüyor. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti, "Gariban vatandaşın boynuna sarılıp en çirkin küfür edebilme cesaretini keşke Siirt’teki olayda liderine 'Burası Kürdistan' diyen haine de gösterebilseydiniz. Siz korkak ve cılız kahramanlığınızı gariban yüreği yanık şehit yakınına gösteriyorsunuz. Sizleri kınamak yetmez, sizleri silmek gerekir." dedi.

Şehit ağabeyine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Tek kelime ile edepsiz bir varlıksın...
Ekleme: 6.11.2021 - 11:22 Güncelleme: 6.11.2021 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Şehit ağabeyine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Tek kelime ile edepsiz bir varlıksın...


İYİ Parti Milletvekili Lütfü Tükkan'ın Bingöl'e şehit ağabeyine küfretmesine şehit ve gazi ailelerinden sert tepki geldi.15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, şehit ağabeyine yapılanı ahlaksızlık olarak değerlendirdi.

Gündüz, 'İYİ Parti Bingöl'de yaptığı siyasi ziyaret esnasında şehit kardeşi bir vatandaşımızın, 'Bir de gelmiş Bingöl'e oy istiyorsun' sözüne karşılık İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan edepsizce, ardan, namustan uzak bir tavırla aziz şehidimizin yakınına küfür etmiştir. Bu küfür sadece o vatandaşa değil bu vatandaş gibi düşünen sağ duyulu millete yapılmış bir şuursuzluk, vandallık karakter dışı, siyasete yakışmayan bir çirkin davranıştır. HDP'nin ve bebek katili PKK'nın gizli yandaşı olan bu düşünce, zaman zaman bu gibi olaylarda sabır edemeyip asıl fikirlerini gizlemeyip açığa çıkartıyorlar. Ey vekil senin liderin PKK'lı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yaparım diyor.

Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video

Vatandaşta bunu söyledi, nedir bu hazımsız hareketiniz. Üstelik bu vatandaşımız bir şehit yakını. Bir şehit yakının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfür etmek, ona hakaret etmek, ne insanlığa sığar, ne siyasete, ne de ahlaka sığar. Gariban vatandaşın boynuna sarılıp en çirkin küfür edebilme cesaretini keşke Siirt'teki olayda liderine 'burası Kürdistan' diyen haine de gösterebilseydiniz. Siz korkak ve cılız kahramanlığınızı gariban yüreği yanık şehit yakınına gösteriyorsunuz. Sizleri kınamak yetmez, sizleri silmek gerekir' dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür skandalına tepkiler çığ gibi! AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir


'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Siyasette eleştirilerin olmasının normal, ancak ahlak dışı davranışların kabul edilemez olduğunu belirten Gündüz, İYİ Parti milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Gündüz, 'Siyaset alanında her daim bu gibi eleştiriler olması gayet normaldir. Normal olmayan ahlak dışı olan sizin yaptıklarınızdır. Bunların hesabı milletimiz tarafından sandıkta sorulacaktır. Ayrıca bu yaptıklarınızın hesabı kanunlar nezdinde de sorulacaktır. Bu yaptığın küfürler tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmıştır. Ayrıca şehit ve gazi aileleri olarak hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız. Sizin yaptığınız siyasetiniz batsın kahrolsun. Rezil siyaset yapmak hiç kimseye fayda sağlamayacaktır. Tek kelimeyle küfürbaz, edepsiz, saygıdan uzak bir varlıksınız' diye konuştu.
Bakan Kurum’dan çarpıcı İstanbul raporu: 2024 yılında tamamlanacak!
Ukrayna'dan Bayraktar TB2 mesajı: Sayılarını arttıracağız
Şehit ağabeyine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Tek kelime ile edepsiz bir varlıksın...
İstanbul sis altında: İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Aleyna Ağgül'ü ölüme sürüklemişti! Argın hakkında flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile iki bakanlıkta çok sayıda atama
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan trol hesaplarla kendisini aklama girişimi
Türkiye'nin dev yatırımı: 'Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in açılışı yapılacak
Muhalefetin yalanlarını teker teker çürüttü
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan önce 'Montaj' dedi sonra itiraf etti
AK Parti'li Sağlar, İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren ile buluştu
HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDP'yi savunmuştu
İyi Partili Türkkan küfrederek 'provokatör' demişti: Kardeşi 1997'de PKK tarafından şehit edilmiş
Hatay Valiliği duyurdu! 2 askeri şehit eden terörist yakalandı
Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum
AK Parti'den şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan'a tepki: Asla affedilemeyecek bir çirkinlik
Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' mektubu: Projeyi desteklemeyin
Başkan Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin açılışında konuşuyor
ABD istihbaratına koronavirüs darbesi! Binlerce kişi aşı olmadığı için işten çıkarılabilir
Bakan Soylu'dan tezkereye 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu'na: Milletin huzurunda hesap verecek
Altın ve kıymetli madenler için yeni karar! 'Zorunlu olacak'

Altın ve kıymetli madenler için yeni karar! 'Zorunlu olacak'

Hindistan'da vali kendini kırbaçlattı

Hindistan'da vali kendini kırbaçlattı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin