Şehit ağabeyine ahlaksızca küfür eden Lütfü Türkkan'ın istifası isteniyor! Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüyor...

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, dün Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e çok ağır şekilde küfür etti. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasilerin sert tepkilerinin ardından, sosyal medyada Lütfü Türkkan istifaya davet edildi. Binlerce kişinin paylaşım yaptığı 'LütfüTürkkanistifa' hashtagi kısa sürede Twitter'da en üst sıralara çıktı.SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR: #LÜTFÜTÜRKKANİSTİFATürkkan, dün Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Meral Akşener'i eleştirmesi sonrası ahlaksızca, 'Senin bacını....' şeklinde küfür etmişti. Sosyal medyada bunun üzerine bir hashtag oluşturuldu ve Türkkan istifaya davet edildi. Tepkiler her geçen dakika daha da artarken 'LütfüTürkkanİstifa' hashtagi Türkiye gündeminde ikinci sıraya kadar yükseldi.LÜTFÜ TÜRKKAN'A YÖNELİK SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLERAhlaksız küfürü ile şehit ailesini hedef alan Türkkan'a yönelik yapılan eleştiri paylaşımları şöyle:Şehidin anasına bacısına çözmeye kalktığın o uçkurunu başına geçireceğiz. Bu millet namusunu yolda bulmadı. İstifa edeceksin... #LütfüTürkkanİstifaŞehitler ve aileleri mukaddes emanetlerdir. Kendilerine saygı göstermek gerekir. Bunu yapmayıp bir de küfreden #lütfütürkkanistifa etmeli ve meclisten ihraç edilmelidir.Gece bir özür(!) videosu çeken Lütfü Türkkan'ın özrü, kabahatinden büyük. #LütfüTürkkanİstifaİP'te Lütfü Türkkan'ın istifasını isteyebilecek şeref ne arar. #LütfüTürkkanİstifaEdepsiz Lütfü Türkkan şehit yakını bir vatandaşımızın hem boğazını sıkıyor hem de bacısına küfrediyor. Bunlar kendilerine 'Millet' İttifakı mensubuyuz diyorlar. Fıkra gibisiniz. @meral_aksener #LütfüTürkkanIstifaLütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi: 'Benim yıllarca içimde olan bir acıydı yani haykırmaktı' Acının en derinini yaşayan insana böyle mi davranılır Lütfü? Tekme at, küfür et, inkâr et, özrü Meral'den dile. Bu rezilliği kimse unutmaz. #LütfüTürkkanİstifaŞehit ailesi bizi ne kadar paralarsa paralasın bize susup paspas olmak düşer. Ne yaşadığı acıya ne de onun yüreğindeki yangına hakiki anlamda ortak olabiliriz. Şehit ailesine yapılan saygısızlık karşılıksız kalmamalı. #LütfüTürkkanİstifaBu arsız dün şehit abisine küfrettikten sonra yarın milletin meclisinden maaş almamalı. Birazcık şerefin kaldıysa istifa edersin. #LütfüTürkkanİstifaŞehidimizin yakınına ağza alınmayacak küfür eden küfürbaz Lütfü Türkkan istifa etmelidir. #LütfüTürkkanistifaÖnce her zamanki namertliğiyle inkar etti, hatta yetmedi İP trollerine şehit yakınına iftira attırıp 'Ben küfretmedim o etti' yalanına sığındı, en son da şaşırtmayarak Nutuk'un gölgesine sığındı. Bu erkek dansöz oynatan adamın rezillikleri yetmedi mi? #LütfüTürkkanİstifaNE OLMUŞTU?İYİ Partili Lütfü Türkkan, dünkü Bingöl ziyaretinde Meral Akşener'i eleştiren bir şehit yakınına ağza alınmayacak şekilde küfür etmişti. Polislerin araya girmesi ile şehit ağabeyi bölgeden uzaklaştırılmıştı. Videonun ortaya çıkması ile Lütfü Türkkan'a siyasilerden ve vatandaşlardan tepki yağdı. İYİ Parti ve CHP ise duruma sessiz kaldı.Türkkan attığı bir tweet ile olayın bir provokasyon olduğunu, küfür etmediğini, montaj olduğunu savundu. Gerçeklerin ortaya öıkması ile Türkkan bu kez de apar topar bir video çekti ve Akşener'den özür diledi. Türkkan'ın şehit ailesinden özür dilememesi de tepkileri giderek artırdı.