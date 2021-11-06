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PKK'da çözülme ve kaçışlar hızlandı! Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti

Terör örgütüne yurt içi ve yurt dışında vurulan darbeler sonuç vermeye devam ediyor. Başarılı operasyonlar PKK'nın sözde üst düzey yönetim kadrosunda paniğe neden olurken Irak'ın kuzeyinde ve İran'da da teröristlerin örgütten kaçmaya başladığı, teslim olan örgüt mensuplarının ifadeleriyle ortaya çıktı.

PKK'da çözülme ve kaçışlar hızlandı! Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti
Ekleme: 6.11.2021 - 12:53 Güncelleme: 6.11.2021 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
PKK'da çözülme ve kaçışlar hızlandı! Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti


İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Eren operasyonlarıyla yurt içinde eylem yapamaz hale gelen PKK'da, istihbarata dayalı nokta operasyonlarıyla çok sayıda sözde üst düzey örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesi paniğe neden oldu.

Başarılı operasyonlar yurt içindeki ve sınır ötesindeki teröristlerin PKK'dan kaçması sürecini hızlandırdı. PKK içerisinde yaşananlar teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Teslim olan bazı teröristler, çok sayıda teröristin örgütten ayrılmayı istediğini belirtti.

Irak'ın kuzeyinde ve İran'daki teröristlerin de PKK'dan kaçmaya başladığı öğrenildi. Irak'ın kuzeyinde 14, İran'da ise 25 teröristin PKK'dan kaçarken yakalandığı ve Irak'ın kuzeyinde örgütün kullandığı bir mağarada tutulduğu ifadelerle ortaya çıktı.


AYRILMAK İSTEYEN İNTİHARA YÖNLENDİRİLİYOR

Ayrıca PKK'nın örgütten ayrılmak isteyen teröristleri intihara yönlendirdiği belirlendi. Örgüt mensuplarına yalan bilgiler vererek motivasyonu yüksek tutmayı amaçlayan PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin kaçış planı yapan teröristler üzerinde de sürekli baskı uyguladığı ifade edildi.

Teslim olan bir terörist ifadesinde yaşam koşullarının kötüleştiğini, kış kamplarına sınırlı miktarda erzak ile örgüt mensuplarının hayatlarını sürdürmeye çalıştığını bildirdi.
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