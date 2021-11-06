Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ı af mı etti? Basın toplantısı apar topar iptal oldu, sessizlik sürüyor...

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfür etmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Ağza alınmayacak ifadeler kullanan Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyürken, İYİ Parti ve ittifaktaki ortağı CHP'nin sessizliği sürüyor. Türkkan, ilk olarak kendisine bir tuzak kurulduğunu ve küfür etmediğini ifade etmişti. Türkkan daha sonra ise bir video yayınlayarak küfür ettiğini kabul etti, Akşener'den özür diledi. Türkkan'ın ısrarla şehit ağabeyinden özür dilememesi de tepkileri giderek artırdı. Türkkan'ın bugün saat 12.00'de İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapacağı bildirilmişti. Türkkan, toplantıyı iptal etme kararı aldı. Bu durum da 'Türkkan affedildi' yorumlarını beraberinde getirdi.TÜRKKAN ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF ETTİİYİ Partili Türkkan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız.' ifadelerini kullanarak ahlaksız küfrünü inkar etmişti.Türkkan daha sonra ise Twitter hesabından, 'Milletimize arzımdır' başlığı ile bir video paylaşımı yaptı. Türkkan videoda ise küfür ettiğini kabul etti, ancak özrü şehit ağabeyinden değil Genel Başkanı Meral Akşener'den diledi.BASIN TOPLANTISI ANİDEN İPTAL OLDUTepkiler çığ gibi büyürken Lütfü Türkkan'ın bugün saat 12.00'de İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapacağı bildirildi. Türkkan'ın basın açıklaması sonrası istifa edeceği ve partisini olayın dışında tutacağı öne sürülmüştü.AKŞENER, LÜTFÜ TÜRKKAN'I AFFETTİ Mİ?Dün Akşener'den özür dileyen Türkkan'ın basın toplantısının apar topar iptal olması dikkat çekti. Türkkan'ın 'istifa' etmesinin beklendiği toplantının iptal olması, 'Akşener, Lütfü Türkkan'ın özrünü kabul etti' yorumlarını beraberinde getirdi.