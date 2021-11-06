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Kocaeli'de şehit mezarına 'PKK' yazıp küfürlü paylaşım yapan alçak yakalandı!

Vatani görevini yaparken Siirt'te PKK'lı hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen patlayıcının infilak etmesi sonucu, 19 Ağustos 2015 yılında şehit düşen Emre Kaan Arlı’nın mezarına ‘PKK’ yazıp, sinkaflı paylaşımda bulunan kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de şehit mezarına 'PKK' yazıp küfürlü paylaşım yapan alçak yakalandı!
Ekleme: 6.11.2021 - 17:32 Güncelleme: 6.11.2021 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de şehit mezarına 'PKK' yazıp küfürlü paylaşım yapan alçak yakalandı!
Kocaeli Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki şehit mezarlarına PKK ibaresini yazıp fotoğraflarını çekerek, bu fotoğraflarla birlikte sinkaflı paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yapan kişi, Kocaeli Emniyetinin yapmış olduğu çalışma ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliğinden konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, 'İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs Adli makamlardan alınan arama kararı ile birlikte 06/11/2021 günü (bugün) saat:12.30 sıralarında yakalanarak göz altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanılmıştır. Aziz vatanımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna gözünü dahi kırpmadan canını vererek bedel ödemiş olan şehitlerimize ve şehitlerimizin emanetlerine yönelik hakaret içeren söz ve beyanlarda bulunan herkesin karşısında olacağımızı bir kez daha belirtir; bu güne kadar vatan uğruna, mukaddes değerler uğruna canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemiller niyaz ederiz' ifadeleri kullanıldı.
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