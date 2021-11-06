KADEM’den Lütfü Türkkan’a tepki: “Yazıklar olsun! Her türlü küfrün ve cinsiyetçi dilin karşısındayız! Küfürsüz hayat mümkün!”

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a bir tepki de KADEM’den geldi. KADEM sosyal medya hesabındaki paylaşımında ""Üslubu beyan, ayniyle insandır." Milleti temsil iddiasındaki bir siyasetçinin, şehit yakınını hedef alan bu terbiyesiz ve cinsiyetçi küfrü, ahlaki seviyesini bir kez daha ortaya koymuştur. Yazıklar olsun! Lütfü Türkkan’ın, bir şehit yakınına sarfettiği ahlak dışı küfre tepkimizi, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte İYİ Parti Genel Merkezi önünde gösterdik. Her türlü küfrün ve cinsiyetçi dilin karşısındayız. Küfürsüz Hayat Mümkün!” dedi.

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a bir tepki de Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) geldi. KADEM, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkkan'a tepki göstererek, ''Üslubu beyan, ayniyle insandır.' Milleti temsil iddiasındaki bir siyasetçinin, şehit yakınını hedef alan bu terbiyesiz ve cinsiyetçi küfrü, ahlaki seviyesini bir kez daha ortaya koymuştur. Yazıklar olsun! #KüfürsüzHayatMümkün' ifadelerini kullandı.İYİ Parti Genel Merkezi önünde farklı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesine tepki gösteren KADEM sosyal medya hesabından 'Lütfü Türkkan'ın, bir şehit yakınına sarfettiği ahlak dışı küfre tepkimizi, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte İYİ Parti Genel Merkezi önünde gösterdik. Her türlü küfrün ve cinsiyetçi dilin karşısındayız' dedi. KADEM ayrıca İYİ Parti Genel Merkezi önünde 'Küfürsüz hayat mümkün!' pankartı açtı.Ayrıca şehit ağabeyi Tahir Gümren, Türkkan'ın kendisine küfür etmesiyle alakalı olarak hakarete maruz kaldığı gerekçesiyle Türkkan hakkında şikâyetçi olmuştu.