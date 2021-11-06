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İYİ Partili Lütfü Türkkan küfür etmişti! Şehidin annesi: Onu affetmeyeceğiz, içimiz yanıyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de skandal bir olaya imza attı ve şehit ağabeyine ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren'in annesi Telli Gümren, İYİ Partili vekile tepki gösterdi. Gümren,"Hem oğlumdan hem ailemden özür dileyene kadar onu affetmeyeceğiz, içimiz yanıyor. Bütün çocuklarım dün akşam üzüntüden yemek bile yiyemediler" dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan küfür etmişti! Şehidin annesi: Onu affetmeyeceğiz, içimiz yanıyor
Ekleme: 6.11.2021 - 15:03 Güncelleme: 6.11.2021 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Lütfü Türkkan küfür etmişti! Şehidin annesi: Onu affetmeyeceğiz, içimiz yanıyor


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e sinkaflı küfür etti. Yaşanan olayın ardından birçok kesimden tepki alan Türkkan'a bir tepki de şehit annesi Telli Gümren den geldi. Türkçe bilmediği için Zazaca konuşan şehit annesi Gümren, oğlunun kabri başında açıklamalarda bulundu.

Acılı anne Gümren, 'Oğlum çobanlık yapıyordu, sabah kalkıp hayvanlara bakmaya gitti. O esnada da bir bomba patladı ve parçalandı, 14 yaşındaydı. Öğle namazına kadar cenazesine ulaşamadık. Öğleden sonra keşif ekipleri geldi ve parçalanan cenazesini defnettik.

Dün de diğer oğluma hakaretler ettiler, büyük acılar çektik dün akşam. O mecburen gelip özür dileyecek oğlumdan, ayaklarına kapanıp özür dilemesi gerekiyor.

Dün elini oğlumun boynuna atıp sıkıyor ve kulağına küfürler edip itiyor oğlumu. İçimiz çok acıyor, ama onların yaptığına bakın, bunun üstüne bir de yalandır diyorlar. Oğlum parçalanmış, diyorlar yalandır. Son olarak şunu diyorum, oğlum Tahir'in ayaklarına kapanıp özür dileyecek ve Allah onu affedecek.

Oğluma verdikleri cezayı da silmelerini bekliyoruz. Hem oğlumdan hem ailemden özür dileyene kadar onu affetmeyeceğiz. İçimiz yanıyor. Bütün çocuklarım dün akşam üzüntüden yemek bile yiyemediler' diye konuştu.
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İYİ Partili Lütfü Türkkan küfür etmişti! Şehidin annesi: Onu affetmeyeceğiz, içimiz yanıyor
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