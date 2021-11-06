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İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan trol hesaplarla kendisini aklama girişimi

Bingöl'de şehit ağabeyine galiz küfürler eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, kendisine destek amaçlı sahte hesaplardan tweet attırdı. Türkkan'ı aklamaya yönelik sözler içeren, trol hesaplardan atılan tweetleri, İYİ Partili vekil kendi hesabından da paylaştı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan trol hesaplarla kendisini aklama girişimi
Ekleme: 6.11.2021 - 10:20 Güncelleme: 6.11.2021 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan trol hesaplarla kendisini aklama girişimi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek ('Bacını S...') yanıt vermiş ancak olaya dair videolar bulunmasına rağmen, 'Bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız' ifadeleriyle kendisini savunmuştu.

AKŞENER'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Türkkan, gece yarısı video yayınlayarak şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür ettiğini kabul etti. Türkkan, 'Kötü sözler söylemişim. O yüzden bir kadın olması hasebiyle başta sayın genel başkanımızdan ve bütün kadınlardan özür diliyorum' diyerek şehit ailesi yerine Akşener ve İYİ Partililerden özür diledi.

TROL HESAPLARLA AKLAMA

Skandalın ardından İYİ Partili Türkkan, sahte hesaplar ile kendisini aklamaya çalıştı. Farklı sitelerden alınmış gerçek insanlara ait fotoğraflarla oluşturulan trol hesaplardan, Türkkan'ı aklamaya yönelik mesajlar paylaşıldı. Türkkan da bu tweetleri kendi hesabında paylaştı.






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