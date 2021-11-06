  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul sis altında: İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis, kentin tamamını etkisi altına alırken, görüş mesafesinin düşmesiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

Ekleme: 6.11.2021 - 10:44 Güncelleme: 6.11.2021 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Meteorolojinin dün sarı kodla uyarı yaptığı sis bu sabah saatlerinde de İstanbul'da etkili oldu. Sis, kentin tamamını etkisi altına aldı. Bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.

Sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferlerde aksamalar yaşandı. İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle şehir hatları seferleri yapılamıyor.

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferleri olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle iptal edildi.

İSKELEDEN GERİ DÖNDÜLER

Üsküdar'da iskeleye gelenler seferlerin iptal edildiğini görünce Marmaray ve taksileri kullanmayı tercih etti. Taksici Ahmet Yıldız, "Sisten dolayı vapurlar çalışmıyor. Vatandaş mağdur oldu ama yapacak bir şey yok. Taksiler ya da Marmaray ile karşıya geçecekler" dedi.

Faruk Kara "Beşiktaş'a geçecektim ama seferler iptal olmuş. Taksi ya da dolmuşla gideceğiz." dedi.

KIZ KULESİ KAYBOLDU

İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi'nin de sisten dolayı kaybolduğu görüldü. Üsküdar Sahili'nde bazı vatandaşlar sis manzarasını fotoğrafladı.

Kız kulesini çekmek için geldiğini söyleyen Perihan Yaman "İstanbul çok güzel. Sis olduğundan Kız kulesini çekmeye gelmiştik. Maalesef hiç gözükmüyor. Sisin açılmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile iki bakanlıkta çok sayıda atama
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan trol hesaplarla kendisini aklama girişimi
Türkiye'nin dev yatırımı: 'Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in açılışı yapılacak
Muhalefetin yalanlarını teker teker çürüttü
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan önce 'Montaj' dedi sonra itiraf etti
AK Parti'li Sağlar, İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren ile buluştu
HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDP'yi savunmuştu
İyi Partili Türkkan küfrederek 'provokatör' demişti: Kardeşi 1997'de PKK tarafından şehit edilmiş
Hatay Valiliği duyurdu! 2 askeri şehit eden terörist yakalandı
Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum
AK Parti'den şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan'a tepki: Asla affedilemeyecek bir çirkinlik
5 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' mektubu: Projeyi desteklemeyin
Başkan Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin açılışında konuşuyor
ABD istihbaratına koronavirüs darbesi! Binlerce kişi aşı olmadığı için işten çıkarılabilir
Bakan Soylu'dan tezkereye 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu'na: Milletin huzurunda hesap verecek
İstanbul'da ulaşım krizi sürüyor! Yenikapı-Hacıosman metro seferleri teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapılıyor
Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok
'Uykusuz geceler bizi bekliyor' diyerek duyurdular: ARAT için imzalar atıldı
Çiftlik Bank soruşturmasında önemli gelişme! Fatih Aydın 5 saatin ardından...
Altın ve kıymetli madenler için yeni karar! 'Zorunlu olacak'

Altın ve kıymetli madenler için yeni karar! 'Zorunlu olacak'

Hindistan'da vali kendini kırbaçlattı

Hindistan'da vali kendini kırbaçlattı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin