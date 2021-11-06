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HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDP'yi savunmuştu

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyareti sırasında, HDP ile yaptıkları ittifakı eleştiren şehit yakınına küfretti. Skandal sonrası Türkkan'ın geçmiş dönemde HDP'ye arka çıktığı sözler yeniden gündem oldu. Türkkan, TBMM kürsüsünden Türk ordusunu 'işgalci' olarak tanıtan HDP vekili Fatma Kurtulan'a gelen tepkilere, 'Siz komutan mısınız' diyerek tepki göstermişti.

HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDP'yi savunmuştu
Ekleme: 6.11.2021 - 01:07 Güncelleme: 6.11.2021 - 01:27 / Editör: Ozge Selin
HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDP'yi savunmuştu
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi. Şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İyi Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfürlü konuşması kameralar tarafından kaydedildi.

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Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok
Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, şehit yakınının 'provokatör' olduğunu ve görüntülere rağmen 'herhangi kötü bir şey söylemediğini' öne sürdü.

Skandal sonrası Türkkan'ın geçmiş dönemde HDP'ye arka çıktığı sözler yeniden gündem oldu.

HDP'YE İLK KEZ ARKA ÇIKMIYOR
11 Aralık 2018 tarihinde, HDP vekili Fatma Kurtulan'ın "Türk Ordusu Afrin'i işgal etmiştir" sözleri TBMM Genel Kurulu'nda büyük tepki çekmişti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'li vekilin skandal ifadelerine "Kahraman ordumuza sataşma var. Kahraman ordumuz işgalci olarak gösterilemez" diyerek yanıt vermişti.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise HDP'ye tepki gösteren BBP'li Destici'ye "Sen komutan mısın?" sözleriyle sataşmış ve HDP vekiline arka çıkmıştı.
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