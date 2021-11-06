Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki! 'Bu çarpık zihniyete...'

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek şunları kaydetti:'Bir muhalefet milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum.Hele ki kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla. Aziz milletimiz hiç şüphesiz bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir.'OLAYParti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.GERGİNLİK YAŞANDIZiyaretlerinde, 23 aydır esnafı gezdiğini, iktidar partisini yermediğini ve kendi partisinin de propagandasını yapmadığını dile getiren Akşener, seçim zamanı geldiğinde hangi parti ikna ederse esnafın o partiye oy vereceğini kaydetti. Bu sırada Bingöl'de gerginlik yaşandı.LÜTFÜ TÜRKKAN'DAN ŞEHİT YAKININA KÜFÜRAkşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.İYİ Partili Türkkan'dan şehit yakını vatandaşa küfürBunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Türkkan, Bingöllü vatandaşın kulağına eğilip hakaret etti. Vatandaş 'Türkkan bana bacını.....diyerek küfür etti' dedi.GÜVENLİK GÜÇLERİ UZAKLAŞTIRDIPolis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.