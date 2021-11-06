CHP'li Tunç Soyer hem satıyor hem borçlanıyor

2 dönem Seferihisar'da belediye başkanlığı yaptıktan sonra 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer ilçe belediye başkanlığı döneminde mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda gayrimenkulü piyasa değerinin çok çok altında rakamlara eldençıkardı. Soyer bu da yetmezmiş gibi geride 140 milyona yakın borç bıraktı. Seferihisar Belediyesindeki alışkanlıklarını Büyükşehir Belediyesinde de sürdüren Soyer aradan geçen 3 yıla yakın süreçte mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait 1000'in üzerinde konut ile yüzün üzerindeki arsayı belediye encümeni aracılığı ile satarak bir bir elden çıkardı.MALİ YAPI BOZULDUBu arada Soyer'in izlediği popülist politikalar ekonomik açıdan Türkiye'nin en güçlü belediyelerinden biri olarak kabul edilen İzmir Büyükşehir Belediyesindeki mali yapıyı bozdu. Aradan geçen süreçte belediyeye iş yapan müteahhitlere hakedişlerini ödemekte zorlanmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi piyasaya da yüklü miktarda borç yaptı. Bozulan gelir gider dengesini borçla kapatmaya çalışan Soyer bu güne kadar belediye meclisinden yüzmilyonlarca avroluk borçlanma yetkisi aldı. Yeni yıla sayılı gün kala Tunç Soyer 2021 Mali Yılı Bütçesinde yatırım, kamulaştırma ve diğer harcamalar yönelik borçlanma için harekete geçti. Başkan Soyer'in talimatı ile hazırlanan önergede 110 milyon liralık borçlanma öngörüldü. Meclis gündeminde yer alan borçlanmaya gerekçe olarak da 2021 Mali Yılı Bütçesindeki yatırım, kamulaştırma ve diğer harcamalar gösterildi. Şimdi gözler Pazartesi günü gerçekleştirilecek meclis toplantısına çevrildi. Borçlanma talebi kabul görürse Soyer borçlarına yenilerini eklemek için bankalarla masaya oturabilecek.