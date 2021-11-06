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BMW'den radikal karar! Çip krizine karşı sürpriz hamle!

Koronavirüs salgını sonrasında tüm dünyada çip tedarikinde sıkıntı yaşanmaya devam ediyor. Krizde otomotiv sektörü büyük yara alırken, Alman üretici BMW ile ilgili çok konuşulacak iddia ortaya atıldı.

Ekleme: 6.11.2021 - 00:04 Güncelleme: 6.11.2021 - 00:12 / Editör: Ozge Selin
BMW'den radikal karar! Çip krizine karşı sürpriz hamle!
üresel çapta yaşanan çip krizi otomotiv devlerini etkilemeye devam ediyor. Yaşanan kriz nedeniyle bugüne kadar tüm otomobil üreticileri derinden etkilendi.

BMW'DEN SÜRPRİZ KARAR!

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, mevcut üretim seviyesinini korumak için radikal bir karar aldı.

BMW'nin yarı iletken çip arzı sıkıntısı nedeniyle bazı modellerinde dokunmatik ekran işlevini kaldıracağı iddia edildi.

CNET'ten Steven Ewing imzalı haberde, İddialara göre karardan BMW 3, BMW 4, BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW Z4 modelleri etkilenecek.

Dünyanın önde gelen otomobil firmalarının yaşadığı üretim aksaması milyarlarca dolarlık zararın da önünü açtı. Çip arzında yaşanan sıkıntının küresel otomotiv endüstrisinin gelirini 80 milyar dolar azaltabileceği tahmin ediliyor.

Araç içi bilgisayar sistemlerinin gelişmesiyle çiplere daha çok ihtiyaç duyulan otomotiv endüstrisinde, salgının satışları olumsuz etkileyeceği endişesiyle çip siparişleri iptal edilmişti. Ancak elektronik firmalarının artan talebi otomotiv firmalarının piyasada çip bulamamasına neden olmuştu.
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