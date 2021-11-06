Başkan Erdoğan Ilısu Barajı'nın açılışında konuştu: Mankurtlara verilmiş en güzel cevaptır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu Barajı'nı finansmanından, terör örgütünün saldırılarına kadar önümüze çıkarılan bütün engellere rağmen tamamladık. Ilısu Barajı'nı engellemek için yapılan kara propagandaları unutmadık, unutmayacağız. Bu eser içimizdeki mankurtlara ve içimizedeki yeminli Türkiye düşmanlarına verilmiş en güzel cevaptır.Bu barajımız önyüzü beton kaplı baraj türü açısından da dünyada ilk sırada yer almaktadır. Ilısu 1200 megavatlık kurulu gücü ile dünyada 4'üncüdür. 3 milyarlık bir katkı sağlayacaktır.Ülkemizi enerji krizlerine karşı korumak için tüm potansiyelimizi kullanmak zorundayız. Yenilenebilir enerji üretimini en üst seviyeye çıkarmamız şarttır. Dünyanın önümüze koyduğu karanlık tablo tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Su bu yüzyılın en stratejik olayıdır.Artan nüfus, iklim krizi ile suyun üzerindeki baskı giderek artmaktadır. İklim değişikliği ile bağlı kuraklık, afetler ve orman yangınları giderek artmaktadır. Mevcut su kaynaklarının yüzde 70'ten fazlası tarımda yani gıda üretiminde kullanılıyor. Su konusundaki her olumsuzluğun gıdaya da yansıyacağı anlamına geliyor. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Su stresi çeken ülkeler grubundayız.Bu nedenle elimizdeki kaynakları etkin ve tasarruflu kullanmak zorundayız. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan doğru kullanmak tercih değil, mecburiyettir.Geçtiğimiz 19 yılda su alanında günümüz rakamları ile 284 milyar liralık yatırım yaparak 8 bin 817 tesisi kullanıma açtık. 46 milyar metreküp suyumuzu depoladık.20 milyon dekar alanı sulamaya açtık. Sadece bu alanlardan ülkemiz ve üreticimiz 60 milyar zirai gelir kazandı. Enerjide de yine son 19 yılda yerli ve temiz enerji kaynaklarımızı değerlendirmek için 605 HES'i devreye aldık. Kalkınmanın temel altyapısı olan elektrikte herhangi bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçtik.Güç artışının 3'te 2'sini yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları ile gerçekleştirdik. Su Şurası'nın sonuç belgesini 21 Ekim'de açıkladık. Yol haritamızı oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de su alanında yeni yatırımlar yapmaya, suyun gücünü milletimizle buluşturmaya devam edeceğiz.Bay Kemal bunlar lafla olmuyor, lafla peynir gemisi yürümüyor. Yeni Hasankeyf bölgemizi bölge halkımızın yaşamına uygun teraslı evler şeklinde inşa ettik. Ey PKK'nın yan kolu HDP, sizler böyle bir şey yapabilir misiniz? Sizin böyle bir derdi var mı? Biz dertliyiz dertli, bu millete aşığız aşık.ILISU BARAJIÖn yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde dolgu hacmi, kret uzunluğu ve beton yüzeyi bakımından dünyada birinci olan baraj, gövde hacmi bakımdan ülkede Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci, göl hacmi bakımından Atatürk ve Keban barajlarından sonra üçüncü, ürettiği enerji bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra dördüncü ve Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj ve HES olma özelliği taşıyor.19 Temmuz 2019'da tamamlanan baraj, su tutmaya başladı.