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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan Batman'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılıyor. Törende başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Batman'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor
Ekleme: 6.11.2021 - 16:30 Güncelleme: 6.11.2021 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Batman'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biz sizi Allah için seviyoruz. Sizin de bizi aynı amaçla sevdiğinizi biliyoruz.

Dünyada bir ilk olan Ilusu Barajı'nın açılışını yaptık. Batman'la birlikte, Mardin, Siirt, Şırnak'ın topraklarına verim katacak.

Eğitimde 432 derslikli 26 okulu, 400 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunu, spor salonunu bugün hizmete açıyoruz. 440 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesini, 112 acil istasyonunu, sağlık külliyesini resmen bugün hizmete açıyoruz.

15 bin seyirci kapasiteli stadyumun dahil olduğu 39 spor tesisini bugün hizmete açıyoruz.

36 fabrikayı hizmete açıyoruz. Batman organize sanayi bölgesi tamamen doldu. 6 bin dekarlık alanda yeni organize sanayi bölgesi kuruluyor

KİRLİ VE KARANLIK KAMPANYALARI AŞTIK
20 yıl öncenin Batman'ıyla bugünkü Batman'ı kıyasladığımızda, nereden nereye. Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü, hepsini aşarak Batman'ı bu hizmetlere kavuşturduk. Batman, yıllarca terör örgütünün zulmü altında acılar çekmiş şehrimizdir. Biz bu toprakları hep kanımızla, alın terimizle birlikte yoğurarak vatan yaptık.Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

500 yataklı hastanemizin de ihale süreci başladı. Batman'da 3 millet bahçesi projemiz var. Tarihi Hasankeyf ilçemizde Millet Bahçesi'nin çalışması sürüyor.

16 MİLYARLIK YATIRIM
19 yılda Batman'da 16 milyar liralık yatırım yaptık. 19 yılda Batman'lı çiftçimize 1 milyar lira destek verdik.

Batman Havalimanı'nın terminal binasını yıllık 2 milyon yolcu seviyesine çıkardık. Yaptıklarımızın şahidi sizlersiniz.

Terör örgütü yöneticileri çatışmaları yeniden başlatmaları için yoğun baslı aldıklarını söylüyor.

BAY KEMAL BU MİLLET BU DEVLETİ SANA TESLİM EDER Mİ?
Bay Kemal ne diyor, Kandil'i yerle bir edecekmiş. Bay Kemal bu millet bu devleti sana teslim eder mi?
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