Bakan Kurum’dan çarpıcı İstanbul raporu: 2024 yılında tamamlanacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da süren kentsel dönüşüm süreci, Kanal İstanbul Projesi, Fikirtepe'de yarım kalan kentsel dönüşüm ve Marmara Denizi'nde görülen müsilaj hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Kurum, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kurum, Kanal İstanbul ve dönüşüm projeleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı:İSTANBUL'UN 39 İLÇESİToplamda 39 ilçede hemen hemen her alanda kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız var. Rezerv alan belirlediğimiz, inşaatlarına başladığımız yerinde, gönüllü, hızlı, prensipleriyle vatandaşlarımızın rızasıyla yürüttüğümüz yaklaşık 130 bin bağımsız bölümü içeren kentsel dönüşüm çalışması fiilen İstanbul'da devam etmektedir.FİKİRTEPE 2024'TE TAMAMLANACAKFikirtepe'de yarım kalan kentsel dönüşüme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla el koyduk. Orada 15 bin bağımsız bölümü içeren 2024 yılına kadar inşallah tamamlayacağımız bir projeyi yürütüyoruz.KANAL İSTANBUL YAPILACAKKanal İstanbul, evet yapılacak. ÇED raporu 200 bilim insanımızla hazırlandı. Kanal İstanbul'daki adımlar bu ÇED raporu doğrultusunda atılacaktır. Ne su kaynaklarına zarar verecek ne ekolojik yaşama zarar verecek adımlara biz de müsaade etmeyiz.KUYUMCU HASSASİYETİGerek karasal kirleticiler, gerek deniz kökenli kirleticilerin hepsini takip edeceğiz, etmek zorundayız. Marmara Denizi'nin foseptik gibi kullanılmasını istemeyen başta biziz, buna da müsaade etmeyeceğiz. 2002'de nüfusun yüzde 13'üne arıtma hizmeti veriliyordu. Bugün oran yüzde 88'e ulaştı. Bunu belediyelerimiz, devletimiz yaptı. Sonuçta buradan buraya getiren anlayış inşallah bundan sonraki süreçte de yüzde 100'ünü arıtacak şekliyle çalışacaktır.