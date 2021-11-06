  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kurum’dan çarpıcı İstanbul raporu: 2024 yılında tamamlanacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul konusunda muhalefetin algı operasyonuna net cevap verirken bunun yanında İstanbul için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, "Fikirtepe'de yarım kalan kentsel dönüşüme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla el koyduk. 2024 yılına kadar inşallah tamamlayacağımız bir projeyi yürütüyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum’dan çarpıcı İstanbul raporu: 2024 yılında tamamlanacak!
Ekleme: 6.11.2021 - 11:59 Güncelleme: 6.11.2021 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum’dan çarpıcı İstanbul raporu: 2024 yılında tamamlanacak!


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da süren kentsel dönüşüm süreci, Kanal İstanbul Projesi, Fikirtepe'de yarım kalan kentsel dönüşüm ve Marmara Denizi'nde görülen müsilaj hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Kurum, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kurum, Kanal İstanbul ve dönüşüm projeleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

İSTANBUL'UN 39 İLÇESİ

Toplamda 39 ilçede hemen hemen her alanda kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız var. Rezerv alan belirlediğimiz, inşaatlarına başladığımız yerinde, gönüllü, hızlı, prensipleriyle vatandaşlarımızın rızasıyla yürüttüğümüz yaklaşık 130 bin bağımsız bölümü içeren kentsel dönüşüm çalışması fiilen İstanbul'da devam etmektedir.


FİKİRTEPE 2024'TE TAMAMLANACAK

Fikirtepe'de yarım kalan kentsel dönüşüme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla el koyduk. Orada 15 bin bağımsız bölümü içeren 2024 yılına kadar inşallah tamamlayacağımız bir projeyi yürütüyoruz.

KANAL İSTANBUL YAPILACAK

Kanal İstanbul, evet yapılacak. ÇED raporu 200 bilim insanımızla hazırlandı. Kanal İstanbul'daki adımlar bu ÇED raporu doğrultusunda atılacaktır. Ne su kaynaklarına zarar verecek ne ekolojik yaşama zarar verecek adımlara biz de müsaade etmeyiz.

KUYUMCU HASSASİYETİ

Gerek karasal kirleticiler, gerek deniz kökenli kirleticilerin hepsini takip edeceğiz, etmek zorundayız. Marmara Denizi'nin foseptik gibi kullanılmasını istemeyen başta biziz, buna da müsaade etmeyeceğiz. 2002'de nüfusun yüzde 13'üne arıtma hizmeti veriliyordu. Bugün oran yüzde 88'e ulaştı. Bunu belediyelerimiz, devletimiz yaptı. Sonuçta buradan buraya getiren anlayış inşallah bundan sonraki süreçte de yüzde 100'ünü arıtacak şekliyle çalışacaktır.
Bakan Kurum’dan çarpıcı İstanbul raporu: 2024 yılında tamamlanacak!
Ukrayna'dan Bayraktar TB2 mesajı: Sayılarını arttıracağız
Şehit ağabeyine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Tek kelime ile edepsiz bir varlıksın...
İstanbul sis altında: İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Aleyna Ağgül'ü ölüme sürüklemişti! Argın hakkında flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile iki bakanlıkta çok sayıda atama
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan trol hesaplarla kendisini aklama girişimi
Türkiye'nin dev yatırımı: 'Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in açılışı yapılacak
Muhalefetin yalanlarını teker teker çürüttü
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan önce 'Montaj' dedi sonra itiraf etti
AK Parti'li Sağlar, İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren ile buluştu
HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDP'yi savunmuştu
İyi Partili Türkkan küfrederek 'provokatör' demişti: Kardeşi 1997'de PKK tarafından şehit edilmiş
Hatay Valiliği duyurdu! 2 askeri şehit eden terörist yakalandı
Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum
AK Parti'den şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan'a tepki: Asla affedilemeyecek bir çirkinlik
Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' mektubu: Projeyi desteklemeyin
Başkan Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin açılışında konuşuyor
ABD istihbaratına koronavirüs darbesi! Binlerce kişi aşı olmadığı için işten çıkarılabilir
Bakan Soylu'dan tezkereye 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu'na: Milletin huzurunda hesap verecek
Altın ve kıymetli madenler için yeni karar! 'Zorunlu olacak'

Altın ve kıymetli madenler için yeni karar! 'Zorunlu olacak'

Hindistan'da vali kendini kırbaçlattı

Hindistan'da vali kendini kırbaçlattı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin