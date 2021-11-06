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Altın ve kıymetli madenler için yeni karar! 'Zorunlu olacak'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın ve kıymetli madenler için yeni düzenlemeye gitti. Buna göre Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerce, her bir ithalat işleminde 20 kilogramı aşmamak üzere, standart işlenmemiş kıymetli maden ithal edilebilecek.

Ekleme: 6.11.2021 - 09:53 Güncelleme: 6.11.2021 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Altın ve kıymetli madenler için yeni karar! 'Zorunlu olacak'
Altın ve kıymetli madenler için önemli karar geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, İşlenmemiş kıymetli maden ithalatına düzenlemeyi içeren 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

'ZORUNLU OLACAK'

Alınan karara göre, kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca DİR Kararı kapsamında, ithalatı gerçekleştirilenler dahil olmak üzere, ithal edilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan rafineriler listesindeki rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu olacak.

20 KİLOGRAMI AŞMAMAK KAYDIYLA İŞLENMEMİŞ ALTIN VE KIYMETLİ MADEN İTHAL EDİLMESİ MÜMKÜN OLACAK

DİR Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerce, her bir ithalat işleminde 20 kilogramı aşmamak üzere, standart işlenmemiş altın ve kıymetli maden ithal edilmesi mümkün olacak. Bu ithalat işlemlerinde, ithalatçı tarafından, asgari olarak standart işlenmemiş kıymetli madenin formu (külçe/bar/granül), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin gümrük idarelerine beyan edilmesi gerekecek.

2 BAKANLIK ARASINDA PROTOKOL İMZALANACAK

İşlenmemiş kıymetli maden ithalatı işlemlerine ve verilmiş dahilde işleme izinlerine ilişkin verilerin paylaşımı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanacak protokolle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş kıymetli maden ithalatını süre, miktar, kişi, işlem ve menşe bazında kısıtlamaya, ithalat yapacakların sağlaması gereken şartları, kayıt düzenlerine ilişkin uymakla yükümlü olacakları esasları, Bakanlığa yapacakları bildirimleri, bu bildirimlerin şekil ve sürelerini belirlemeye yetkili olacak.
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