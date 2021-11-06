Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e tepki: Bu asil millet sizi affetmeyecek!

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret eden İYİ Partili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından küfür ettiğini itiraf etmişti. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından Türkkan’ın video açıklamasını paylaşarak “Önce "Küfretmedim" dedi. Şimdi "Şehit abisine küfrettim" deyip yaşanan rezaleti görmezden gelen genel başkanı Meral Akşener'den özür diliyor. Baştan aşağı çamura battınız. Meral Akşener parası olduğu için Lütfü Türkkan'a sahip çıkıyor ama bu asil millet sizi affetmeyecek!” dedi

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından ilk olarak görüntülerin montaj olduğunu dile getirdi, ardından bir video hazırlayarak küfür ettiğini itiraf etti. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den özür dilerken küfür ettiği vatandaştan özür dilemedi.AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından Türkkan'ın video açıklamasını paylaşarak, 'Önce 'Küfretmedim' dedi. Şimdi 'Şehit abisine küfrettim' deyip yaşanan rezaleti görmezden gelen genel başkanı Meral Akşener'den özür diliyor. Baştan aşağı çamura battınız. Meral Akşener parası olduğu için Lütfü Türkkan'a sahip çıkıyor ama bu asil millet sizi affetmeyecek!' ifadelerini kullandı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İYİ Partililer Bingöl'ü ziyaret etmiş, Tahir Gümren isimli vatandaş Akşener'e tepkisini dile getirince Türkkan vatandaşa hakaretler savurmuştu. Bu hakaret anının videosu ortaya çıkınca Türkan ilk olarak Twitter hesabından küfür etmediğini videonun montaj olduğunu dile getirmiş ardından bir video yayınlayarak itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu. Türkkan küfür ettiğini kabul etmişti. Sosyal medyada ise ardı ardına Türkkan'a tepkiler yağmıştı.