Aleyna Ağgül'ü ölüme sürüklemişti! Argın hakkında flaş karar

Iğdır'da 30 Eylül günün intihar ederek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün ölümünden önce not bırakarak hedef gösterdiği Gökhan Argın olaydan 8 gün sonra tutuklanmıştı. Olayda, oğlunun arkadaşı olan Aleyna ile gönül ilişkisi yaşadığını iddia eden 42 yaşındaki Gökhan Argın, iddiaları yalanlamış ve Aleyna'nın ölümü ile ilgili hiçbir dahilinin olmadığını söylemişti. Olay sonrası oğlunun sınıf arkadaşı olan Aleyna ile ilişkisini itiraf eden işadamı Gökhan Argın, gözaltına alınmış ancak gece yarısı serbest bırakılmıştı.Acılı aile ise Argın'ın serbest kalmasından dolayı büyük rahatsızlık duyduklarını ve adalet istediklerini duyurmuştu.Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçar ve Asayiş Şube Müdürlüğünün ortak yürüttüğü çalışmalarda incelenen dijital kayıtlar, yazışmalar, mesajlaşmalar ve ek tanık beyanları üzerine Argın gözaltına alındı. Iğdır Emniyet Müdürlüğünden yapılan işlemlerin ardından Argın , tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Iğdır Sulh Ceza Hakimliği ise Gökhan Argın hakkında yeni bir karar verdi. Argın'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme Kararda şunları belirtti; 'Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren ve tutuklamayı gerektiren somut delillerin bulunduğu, şüphelinin üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, ön görülen cezanın alt ve üst sınırları ile soruşturma dosyası kapsamında şüphelinin telefonunun henüz ele geçirilememiş olması, şüphelinin telefonunun olayın aydınlatılmasına yönelik en önemli delillerden biri olduğu, ve şüphelinin beyanı dikkate alındığında söz konusu delili karartma ihtimalinin bulunmasının kuvvetle muhtemel olması, adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağının anlaşılması ve şüphelinin kaçma veya saklanma ihtimalinin bulunması nedeniyle şüpheli Gökhan Argın'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.'