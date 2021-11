AK Parti'li Sağlar, İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren ile buluştu

Bingöl merkeze bağlı Gözer köyü yaylasında 1997 yılında hayvan otlatırken terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 14 yaşındaki İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren ile bir restoranda bir araya gelen Sağlar, yaşananlara ilişkin Gümren'den bilgi aldı.Sağlar, Bingöl'de son derece çirkin bir olay yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:"Bugün güzel şehrimiz, huzurlu kentimiz Bingöl'de telaffuz edilemeyecek kadar kötü bir şekilde saldırıya uğrayan şehit yakını, vatandaşımız Tahir Gürmen ile bir araya geldik. Hakaret değil baş tacı edilecek insanlar olduklarını, değerli olduklarını söyledik, sohbet ettik. Vatandaşlarımız hakaret değil baş tacı edilecek insanlarımızdır. Cumhurbaşkanımızın Şehit Aileleri'nin onuruna her zaman sahip çıktığını vurguladık. Şehit Ailelerine desteğimizin her zaman devam edeceğini, bu mücadelede her zaman yanlarında olacaklarını söyledik."