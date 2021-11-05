Zincir marketlere ceza | Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: Ceza kartelleşmeden kesildi! 2018 yılına dayanan konuşmalar var

Soruşturma sürecine ilişkin bilgi veren Küle, 5 perakende zincirine ve 1 tedarik şirketine idaripara cezası verilmesiyle sonuçlanan soruşturma sürecinin yaklaşık 19 ay önce, 31 Mart2020'de Kurul tarafından alınan ön araştırma kararıyla başladığını söyledi. Ön araştırmaraporunun 7 Mayıs 2020'de Rekabet Kurulunda görüşülmesi sonucu 30 teşebbüs hakkındasoruşturma kararı verildiğini ifade eden Küle, yaklaşık bir yılda hazırlanan soruşturmaraporunun 31 Mart 2021'de uzmanlar tarafından hazırlanıp tamamlandığını bildirdi.'KARAR 19 AYLIK İNCELEME SONUCUNDA VERİLDİ'Küle, 'Yani aslında karardan tam 7 ay önce, bugün karara konu olan ihlaltespitlerinin yer aldığı rapor taraflarla paylaşılmıştır. Konu bugünün konusudeğildir. 2018 yılına kadar geriye giden delil niteliğindeki yazışmalar elegeçirilmiştir. Bildiğiniz üzere nihai karar 28 Ekim'de alınmıştır. Soruşturmasürecinde iddia konusu eylemlerle ilgili olarak taraflardan üç yazılı, bir sözlüolmak üzere toplam 4 savunma alınmıştır. Kanunun öngördüğü usulü süreçlerintamamlanması sonucu alınan nihai karar, yaklaşık 19 aylık bir zaman diliminikapsayan inceleme sonucunda verilmiştir.' diye konuştu.Kamuoyunda sürekli fahiş fiyat konusunun gündemde olduğuna dikkati çeken Küle, şubilgileri verdi: 'Bu konuya açıklık getirmekte fayda var. Rekabet Kurumu tarafındanyapılan tespitlere göre, ihlal konusu davranışlar nedeniyle fiyatların tüketicialeyhine yükseltildiği görülmekle birlikte, bu fiyatların 'fahiş' olup olmadığına dairbir değerlendirme, vurgu ya da fiyatların seviyesine bağlanmış herhangi bir sonuçbulunmamaktadır. Soruşturmada rekabet hukukunda fahiş ya da aşırı fiyat olarakgeçen bir ihlal türü incelenmemiştir. Nitekim bu ihlal türü kanunumuzda 6'ncımaddesindeki hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında bir ihlaldir. Oysamevcut soruşturma, kanunun 4'üncü maddesi çerçevesinde yürütülmüştür.Soruşturma sürecinde, fahiş fiyat ya da fiyatların seviyesi değil, bu fiyatlarınrakipler arasında doğrudan veya dolaylı temaslar yoluyla sağlanankoordinasyon/eşgüdüm sonucunda belirlenip belirlenmediği araştırılmıştır.''RAKİPLERLE EŞ ZAMANLI FİYATLARIN RAFLARA YANSITILACAĞI VE FİYATLARINBU DURUMU TEYİT ETTİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR'Küle, marketlerin fahiş fiyat sebebiyle haksız olarak cezalandırıldıklarına ilişkin iddialarına dayanıt vererek, şunları kaydetti: '5 perakendeci teşebbüs arasında doğrudan veya ortaktedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla, satış fiyatlarının ve fiyatartışlarının koordinasyonunun sağlandığı, elde edilen belgelerde 'piyasanınorganize edildiği', 'artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı'yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunduğu, zincir marketlerin fiyathareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği görülmüştür. Ayrıca yinedoğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat artıştarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete ilişkin hassas bilgilerinpaylaşıldığı, fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemdehenüz fiyat artışı yapmayan zincir marketlerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıylamüdahale edilerek söz konusu zincir marketlerin fiyatlarının tüketiciler aleyhineyükseltilmesinin sağlandığı, nitekim bu durumun genellikle 'bozuk fiyatlarındüzelttirilmesi' şeklinde belgelere yansıdığı tespit ediliyor. Tabii ki buradaki bozukfiyat ifadesinden düşük fiyatların kastedildiğini açıklamama sanırım gerek yok.'ZİNCİR MARKETLERDE KARTELLEŞMESoruşturma tarafı bir tedarikçi teşebbüsün ise kendi ürünleri bakımından zincir marketlerarasında satış fiyatlarına ve fiyat artışlarına yönelik gerçekleşen koordinasyonunsağlanmasında ve sürdürülmesinde rol oynadığı ve perakendecilerin geleceğe dönük satışfiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşımına aracılık ettiğininbelirlendiğini vurgulayan Küle, 'Bu ihlal türü rekabet hukukunda kartel olarak bilinen,rakipler arasında fiyatların veya miktarların tespiti, müşterilerin ya da bölgelerinpaylaşılması, ihalelerde danışıklı hareket edilmesi gibi konularda gerçekleşenrekabeti kısıtlayıcı anlaşma veya uyumlu eylemleri kapsamaktadır. Soruşturmakapsamında ise fiyatların tespit edilmesi hususu, fiyat artış oranları veyatutarlarının ya da fiyat değişikliği tarihlerinin koordinasyonu gibi davranışlarıiçermektedir.' değerlendirmesinde bulundu.'KARTEL ANAYASA'YA GÖRE SUÇTUR'Öncelikle bazı kesimlerin, kendilerinin 'kartel' olarak nitelediği bu davranışları 'Piyasanınolmazsa olmazı', hatta 'Düşük fiyatların garantisi olduğunu' savunmalarınıgülümseyerek izlediklerini belirten Küle, Anayasa'nın 'Devlet, para, kredi, sermaye, malve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştiricitedbirleri alır, piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme vekartelleşmeyi önler.' maddesini anımsattı. Küle, Anayasa'da devletin fiili veya anlaşmasonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleyeceğinin açıkça hükme bağlandığınadikkati çekerek, 'Her şeyden önce kartel Anayasamıza göre suçtur.' dedi. Bu durumunRekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre de hukuka aykırı ve yasak olduğuna dikkatiçeken Küle, kanunun amacının da mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucuveya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları, piyasaya hakim olan teşebbüslerin buhakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek olduğunu dile getirdi. Küle, kanunun Kurula dabu ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri alıp, bundan sorumlu olanlara idari paracezaları uygulama görevini verdiğini söyledi.'GEREKÇELİ KARAR HERKESE AÇIK OLACAK'Uygulanan cezaların bu hükümler doğrultusunda verildiğine işaret eden Küle, şöyle konuştu:'Kararlarımız yargı denetimine açıktır ve taraflar elbet yargı yolunabaşvuracaklardır ancak bunun için öncelikle bizim gerekçeli kararımızınyayımlanması gerekiyor. Bu aşamada vatandaşlarımızdan isteğim, sosyal medya vediğer mecraların yanlış yönlendirmelerine itibar etmemeleridir. Bugünlerde basınayansıyan görüşlerin hepsi gerçeklere değil, varsayımlara dayanmaktadır. Gerekçelikararlarımız internet sitemizde herkesin erişimine açık olarak yayımlanacaktır.Gerekçeli kararlarımızda tüm tespit ve delillerimize yer vereceğiz. Vatandaşlarımızgünü geldiğinde kararı tüm şeffaflığıyla inceleyebilirler.''TEDARİKÇİLERE İLİŞKİN AYRI SORUŞTURMA YÜRÜYOR'Soruşturma kapsamında sadece tek bir tedarikçiye ceza kesilmesi ve ceza miktarlarınınyüksekliğine ilişkin yorumları da değerlendiren Küle, şunları kaydetti: 'Soruşturmamız 30teşebbüs hakkında yürütüldü ve karara bağlandı. Bu teşebbüsler arasında sadece 5market ve 1 tedarikçi firma hakkında somut deliller elde ettik. Diğer teşebbüslerhakkında somut deliller elde edilemediği için ceza uygulanmadı ama bu kapsamdaiki konuya açıklık getirmekte fayda var. Marketlere verilen cezada geçen belgelersadece bir tedarikçiye yönelik belgeler değildi. An itibarıyla yine benzer bir ihlaltürüne yönelik bir eylem içinde bulunduğu şüphesiyle 14 tedarikçi teşebbüsüntaraf olduğu 26 Nisan 2021'de alınan kararla başlatılan soruşturma Kurumumuzcahalihazırda yürütülmektedir.Soruşturma raporunun hazırlanma süreci devam etmektedir. Ceza miktarınagelecek olursak bu konuda yürürlükte olan bir Ceza Yönetmeliği'miz var.Cezalarımızı gerçekleşen cirolar üzerinden bu yönetmeliğe göre belirliyoruz.Kartel ağır bir ihlaldir ve ceza oranları yüzde 2 ila yüzde 4 arasında belirlenir.İhlalin süresi bir yıldan fazla ise bu oran yarım kat, 5 yıldan fazla ise bir kat artırılır.İhlal konusu faaliyetlerin ciro içindeki payının çok düşük olması da indirimsebebidir. Her şey usulüne uygun şekilde yapılmıştır. Yakın tarihte aynı pazarda,aynı türde ihlalin tespit edildiği diğer bazı rekabet otoriteleri tarafından yüzde3'ten yüzde 7'ye kadar para cezası uygulanmıştır.''TÜKETİCİLER TARAFINDAN ZİNCİR MARKETLERE TAZMİNAT DAVASIAÇILABİLİR'Başkan Küle, tüketicilerin zincir marketlere karşı dava açabileceğine ilişkin haberleri de'Tüketiciler tarafından zincir marketlere karşı tazminat davası açılmasımümkündür ancak bu konu özel hukuk ispat vasıtaları ve usul hükümlerikapsamında adli yargı mahkemelerinde ileri sürülmesi gereken bir husus olup,Rekabet Kurumunun bir dahli söz konusu değildir.' dedi.