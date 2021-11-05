Zincir marketlere ceza | Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: Ceza kartelleşmeden kesildi! 2018 yılına dayanan konuşmalar var
Zincir marketlere ceza | Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor cezayı değerlendirdi. Başkan Küle, zincir marketlerin kartelleştiğini belirtirken "Konu bugünün konusu değildir. 2018 yılına kadar geriye giden delil niteliğindeki yazışmalar ele geçirilmiştir." dedi. Küle, daha önce birçok kez haberleştirilen WhatsApp konuşmalarıyla da alakalı "Elde edilen belgelerde 'piyasanın organize edildiği', 'artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı' yönünde ve bnzer nitelikte pek çok ifade bulunduğu, zincir marketlerin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği görülmüştür." diye konuştu. İşte Rekabet Kurumu'nun kestiği rekor cezanın detayları...
Soruşturma sürecine ilişkin bilgi veren Küle, 5 perakende zincirine ve 1 tedarik şirketine idari
para cezası verilmesiyle sonuçlanan soruşturma sürecinin yaklaşık 19 ay önce, 31 Mart
2020'de Kurul tarafından alınan ön araştırma kararıyla başladığını söyledi. Ön araştırma
raporunun 7 Mayıs 2020'de Rekabet Kurulunda görüşülmesi sonucu 30 teşebbüs hakkında
soruşturma kararı verildiğini ifade eden Küle, yaklaşık bir yılda hazırlanan soruşturma
raporunun 31 Mart 2021'de uzmanlar tarafından hazırlanıp tamamlandığını bildirdi.
'KARAR 19 AYLIK İNCELEME SONUCUNDA VERİLDİ'
Küle, 'Yani aslında karardan tam 7 ay önce, bugün karara konu olan ihlal
tespitlerinin yer aldığı rapor taraflarla paylaşılmıştır. Konu bugünün konusu
değildir. 2018 yılına kadar geriye giden delil niteliğindeki yazışmalar ele
geçirilmiştir. Bildiğiniz üzere nihai karar 28 Ekim'de alınmıştır. Soruşturma
sürecinde iddia konusu eylemlerle ilgili olarak taraflardan üç yazılı, bir sözlü
olmak üzere toplam 4 savunma alınmıştır. Kanunun öngördüğü usulü süreçlerin
tamamlanması sonucu alınan nihai karar, yaklaşık 19 aylık bir zaman dilimini
kapsayan inceleme sonucunda verilmiştir.' diye konuştu.
Kamuoyunda sürekli fahiş fiyat konusunun gündemde olduğuna dikkati çeken Küle, şu
bilgileri verdi: 'Bu konuya açıklık getirmekte fayda var. Rekabet Kurumu tarafından
yapılan tespitlere göre, ihlal konusu davranışlar nedeniyle fiyatların tüketici
aleyhine yükseltildiği görülmekle birlikte, bu fiyatların 'fahiş' olup olmadığına dair
bir değerlendirme, vurgu ya da fiyatların seviyesine bağlanmış herhangi bir sonuç
bulunmamaktadır. Soruşturmada rekabet hukukunda fahiş ya da aşırı fiyat olarak
geçen bir ihlal türü incelenmemiştir. Nitekim bu ihlal türü kanunumuzda 6'ncı
maddesindeki hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında bir ihlaldir. Oysa
mevcut soruşturma, kanunun 4'üncü maddesi çerçevesinde yürütülmüştür.
Soruşturma sürecinde, fahiş fiyat ya da fiyatların seviyesi değil, bu fiyatların
rakipler arasında doğrudan veya dolaylı temaslar yoluyla sağlanan
koordinasyon/eşgüdüm sonucunda belirlenip belirlenmediği araştırılmıştır.'
'RAKİPLERLE EŞ ZAMANLI FİYATLARIN RAFLARA YANSITILACAĞI VE FİYATLARIN
BU DURUMU TEYİT ETTİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR'
Küle, marketlerin fahiş fiyat sebebiyle haksız olarak cezalandırıldıklarına ilişkin iddialarına da
yanıt vererek, şunları kaydetti: '5 perakendeci teşebbüs arasında doğrudan veya ortak
tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla, satış fiyatlarının ve fiyat
artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, elde edilen belgelerde 'piyasanın
organize edildiği', 'artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı'
yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunduğu, zincir marketlerin fiyat
hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği görülmüştür. Ayrıca yine
doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat artış
tarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete ilişkin hassas bilgilerin
paylaşıldığı, fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde
henüz fiyat artışı yapmayan zincir marketlerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla
müdahale edilerek söz konusu zincir marketlerin fiyatlarının tüketiciler aleyhine
yükseltilmesinin sağlandığı, nitekim bu durumun genellikle 'bozuk fiyatların
düzelttirilmesi' şeklinde belgelere yansıdığı tespit ediliyor. Tabii ki buradaki bozuk
fiyat ifadesinden düşük fiyatların kastedildiğini açıklamama sanırım gerek yok.'
ZİNCİR MARKETLERDE KARTELLEŞME
Soruşturma tarafı bir tedarikçi teşebbüsün ise kendi ürünleri bakımından zincir marketler
arasında satış fiyatlarına ve fiyat artışlarına yönelik gerçekleşen koordinasyonun
sağlanmasında ve sürdürülmesinde rol oynadığı ve perakendecilerin geleceğe dönük satış
fiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşımına aracılık ettiğinin
belirlendiğini vurgulayan Küle, 'Bu ihlal türü rekabet hukukunda kartel olarak bilinen,
rakipler arasında fiyatların veya miktarların tespiti, müşterilerin ya da bölgelerin
paylaşılması, ihalelerde danışıklı hareket edilmesi gibi konularda gerçekleşen
rekabeti kısıtlayıcı anlaşma veya uyumlu eylemleri kapsamaktadır. Soruşturma
kapsamında ise fiyatların tespit edilmesi hususu, fiyat artış oranları veya
tutarlarının ya da fiyat değişikliği tarihlerinin koordinasyonu gibi davranışları
içermektedir.' değerlendirmesinde bulundu.
'KARTEL ANAYASA'YA GÖRE SUÇTUR'
Öncelikle bazı kesimlerin, kendilerinin 'kartel' olarak nitelediği bu davranışları 'Piyasanın
olmazsa olmazı', hatta 'Düşük fiyatların garantisi olduğunu' savunmalarını
gülümseyerek izlediklerini belirten Küle, Anayasa'nın 'Devlet, para, kredi, sermaye, mal
ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici
tedbirleri alır, piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve
kartelleşmeyi önler.' maddesini anımsattı. Küle, Anayasa'da devletin fiili veya anlaşma
sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleyeceğinin açıkça hükme bağlandığına
dikkati çekerek, 'Her şeyden önce kartel Anayasamıza göre suçtur.' dedi. Bu durumun
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre de hukuka aykırı ve yasak olduğuna dikkati
çeken Küle, kanunun amacının da mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu
veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları, piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu
hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek olduğunu dile getirdi. Küle, kanunun Kurula da
bu ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri alıp, bundan sorumlu olanlara idari para
cezaları uygulama görevini verdiğini söyledi.
'GEREKÇELİ KARAR HERKESE AÇIK OLACAK'
Uygulanan cezaların bu hükümler doğrultusunda verildiğine işaret eden Küle, şöyle konuştu:
'Kararlarımız yargı denetimine açıktır ve taraflar elbet yargı yoluna
başvuracaklardır ancak bunun için öncelikle bizim gerekçeli kararımızın
yayımlanması gerekiyor. Bu aşamada vatandaşlarımızdan isteğim, sosyal medya ve
diğer mecraların yanlış yönlendirmelerine itibar etmemeleridir. Bugünlerde basına
yansıyan görüşlerin hepsi gerçeklere değil, varsayımlara dayanmaktadır. Gerekçeli
kararlarımız internet sitemizde herkesin erişimine açık olarak yayımlanacaktır.
Gerekçeli kararlarımızda tüm tespit ve delillerimize yer vereceğiz. Vatandaşlarımız
günü geldiğinde kararı tüm şeffaflığıyla inceleyebilirler.'
'TEDARİKÇİLERE İLİŞKİN AYRI SORUŞTURMA YÜRÜYOR'
Soruşturma kapsamında sadece tek bir tedarikçiye ceza kesilmesi ve ceza miktarlarının
yüksekliğine ilişkin yorumları da değerlendiren Küle, şunları kaydetti: 'Soruşturmamız 30
teşebbüs hakkında yürütüldü ve karara bağlandı. Bu teşebbüsler arasında sadece 5
market ve 1 tedarikçi firma hakkında somut deliller elde ettik. Diğer teşebbüsler
hakkında somut deliller elde edilemediği için ceza uygulanmadı ama bu kapsamda
iki konuya açıklık getirmekte fayda var. Marketlere verilen cezada geçen belgeler
sadece bir tedarikçiye yönelik belgeler değildi. An itibarıyla yine benzer bir ihlal
türüne yönelik bir eylem içinde bulunduğu şüphesiyle 14 tedarikçi teşebbüsün
taraf olduğu 26 Nisan 2021'de alınan kararla başlatılan soruşturma Kurumumuzca
halihazırda yürütülmektedir.
Soruşturma raporunun hazırlanma süreci devam etmektedir. Ceza miktarına
gelecek olursak bu konuda yürürlükte olan bir Ceza Yönetmeliği'miz var.
Cezalarımızı gerçekleşen cirolar üzerinden bu yönetmeliğe göre belirliyoruz.
Kartel ağır bir ihlaldir ve ceza oranları yüzde 2 ila yüzde 4 arasında belirlenir.
İhlalin süresi bir yıldan fazla ise bu oran yarım kat, 5 yıldan fazla ise bir kat artırılır.
İhlal konusu faaliyetlerin ciro içindeki payının çok düşük olması da indirim
sebebidir. Her şey usulüne uygun şekilde yapılmıştır. Yakın tarihte aynı pazarda,
aynı türde ihlalin tespit edildiği diğer bazı rekabet otoriteleri tarafından yüzde
3'ten yüzde 7'ye kadar para cezası uygulanmıştır.'
'TÜKETİCİLER TARAFINDAN ZİNCİR MARKETLERE TAZMİNAT DAVASI
AÇILABİLİR'
Başkan Küle, tüketicilerin zincir marketlere karşı dava açabileceğine ilişkin haberleri de
'Tüketiciler tarafından zincir marketlere karşı tazminat davası açılması
mümkündür ancak bu konu özel hukuk ispat vasıtaları ve usul hükümleri
kapsamında adli yargı mahkemelerinde ileri sürülmesi gereken bir husus olup,
Rekabet Kurumunun bir dahli söz konusu değildir.' dedi.