Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum

1997 yılında yılkında Bingöl'ün Gözer yaylasında çobanlık yaparken çatışma esnasında atılan havan bombasıyla şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaretinde " Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi, ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Gürman'ın boynuna sarılarak bir süre dinledi ve kendisine küfür etti. Akşam saatlerinde Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Gürmen, milletvekili Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.Şehit aileleri Derneği'ne gelen sivil şehit yakını Gülman, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gümren, yaşadığı olayı anlatarak, "Galiba yaşadıklarım montajmış, bende rüşvet almışım. Biri beni göndermiş sanırım bunu anlamayamadım. Biz onlar gibi değiliz öyle paralarımız yok, kimse bizi göndersin de para versin. Benim 1997 yılından beri yaşadığım bir acı var. Parçalanmış bir kardeşin acısı var içimde. Lütfü beye sorun kardeşinin bedeni parçalandı ve parçalarını çuvalda topladılar mı? O Meral hanıma da söyleyeyim senin kardeşinin bedeni böyle parçalansaydı galiba bunu yapmazdınız. Meclise giderken başka Şırnak'a giderken başka Hakkari'ye giderken başka oluyor kendisi. Eğer orası Kürdistan burası Kürdistan ise biz nerede yaşadığımı bilmiyorum, unutturdular bize" dedi.'GERÇEKTEN BANA KÜFÜRLER EDEN O ŞAHIS DİZLERİYLE BENİM AYAĞIMA VURDU VE HALA YARASI VAR'Benim yıllarca içimde olan bir acı vardı ve haykırmak istedim. Ben kaç gün önce Akşener'in Bingöl' e geleceğini duydum. Arabadan indiğinde şunu bildim, yanına gidip bir şey diyeceğim yada bir dilekçe verecektim ve kimse bana izin vermeyecekti. Ben de sesim gürdü en iyisi bağırayım dedim ve bağırdım da. Çünkü sen Hakkari'ye gidince farklısın İstanbul'a gidince farklısın İzmir'e giderken farklısın. Sen teröre destek veren insan utanmadan bizden de oy istiyorsun. Onu gerçekten hiç anlayamadım. Eğer şerefi varsa özellikle o sözüm ona beni temsil eden milletvekili erkek gibi çıksın desin ki ben bu adama hakaret ettim ben de çıkıp bütün Türkiye'den özür dilerim. Eğer erkekse, delikanlıysa, çoluk ve çocuk sahibiyse, anası bacısı varsa kulağıma söylediği o çirkin sözü söylemeye dilim varmıyor. Biz namus için yaşarız. Eğer benim yanımda bir psikolojik sorunu olan birisi bir şey söyleseydi anlardım ama o laf asla söylenmez. O sözü bana diyemezdi. O bana küfür ettikten sonra biri sağa çekti biri sola çekti. Gerçekten Bingöl emniyetine çok teşekkür ederim. Bana dediler ki biz seni buradan çekelim beli olmaz aralarına seni alırlar ve bir şeyler yapabilirler. Eğer benim arkamda birisi varsa kahvede oturdum daha sonra da geldim arıyorum bu adam kimdir. Kendi ayağımla gidip emniyete şikayette bulundum ve şimdide gidip görüntüden tespit ettim. Gerçekten bana küfürler eden o şahıs dizleriyle benim ayağıma vurdu ve hala yarası var. Bunların hepsi raporda vurdu. Utanmadan açıklama yapıyor ve bunlar yalandır diyor. Sen gibi bir insan olsa ne yazar olmasa ne yazar. Sen hangi yüzle insanların karşısına çıkıp oy isteyeceksin. Senin başkanında teröre destek vererek insanlardan oy isteyecek" diye konuştu.Ben alt tabandaki bir vatandaşım sizde en üsttesiniz. Ben şehit ailelerine sırtımı dayarım sadece. Ben medya üzerinde bir tepki verdim ve cezamı aldım. Eğer bir genel başkan hergün bir vatandaşa mahkeme açıp kazanıyorsa yazıklar olsun ona. Sen hiçbir yere gitmeden yargılanmadan sorgulanmadan ceza yedin mi? Ben Bingöl'de oturuyorum, mahkemem İstanbul Çağlayan'da olmuştur. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Benim kardeşim şuan benim gözümde aynı sahneyi yaşıyorum. Suç duyurusunda bulundum" dedi.Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konferasyon Başkanı Ziya Sözen, miletvekilinin bu akşam özür dileyip istifası gerektiğini belirterek" Şehit ailemize geçmiş olsun diyorum. Şehit ailelerimiz siyasetin malzemesi değildir, şehit ailelerimiz Türkiye'nin neresinde kim tarafından haksız uygulama yapılırsa, PKK terör örgütü desteklenirse, PKK'nın siyasal uzantılarıyla ilgili destek veren siyasilerin açıklamaları olursa bugün ki kardeşimizin yaptığı gibi iyi niyetli bir şekilde gittikleri yerde tepkilerle karşılaşmaları doğaldır. Siyasiler ucuz sözler kullanmamalı, siyasiler kendilerine oy istedikleri vatandaşa küfür etmemelidir. Şehit ailelerimiz Meral Akşener'in ve partisindeki bazı yetkililerin HDP ile kahvaltı programı ve benzeri kullandıkları ifadelerden dolayı arkadaşımız zamanında sosyal medyada tepkisini dile getirmiş. Bu tepkiden dolayı da Akşener kendisini mahkemeye vermiştir. O mahkeme süreci devam ederken Akşener'in buraya geleceğini öğrenen şehidimizin yakını, 14 yaşındaki kardeşi paramparça olmuş biz şehit aileleri olarak acımızı hergün yaşıyoruz. Bu acımızı yaşarken HDP'ye destek verenler bugün olduğu gibi yarında Türkiye'nin neresinde olursanız olun bizi karşınızda bulacaksınız. Lütfü Türkkan, özrün kabahatinden büyük, bu arkadaşımıza ağıza alınmayacak küfründen dolayı öncelikle tüm şehit ailelerimizden, gazilerimizden ve Bingöl halkından özür dilemelisin. Bu küfür sadece bu kardeşimize yapılmadı o yüzden biz sağa sola bakmadan kendisinin bir an önce bu akşam siyasetten çekilmesi lazım. Çıkıp ben bu kardeşimize küfür ettim ve özür dilerim demesi lazım. Gittikleri yerlerde daha büyük yerlerde karşılaşacaklardır. Bütün siyasi partililer Bingöl ve diğer illerde siyasi faaliyetlerini yürütebilirler. Bizde bu duruma saygı gösteririz" şeklinde konuştu.Bingöl Şehit Aileleri Derneği Başkanı Naim Tan'da Pazartesi günü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.