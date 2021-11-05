Sultangazi'de korkutan patlama!

Bir binanın en üst katındaki patlama sounu 2 kişi yaralandı. Dairenin duvarları sokağa düşerken, araçlarda da hasar oluştu.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi 1288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında oturan 25 yaşındaki N.A., intihar amacıyla doğalgaz açtıktan sonra patlamasını sağladı.Saat 12.45 sıralarındaki patlamada 25 yaşındaki N.A. yaralandı.DUVAR SOKAĞA DÜŞTÜPatlama sonucu dairenin duvarları sokağa düştü.Sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Binada patlama sonrası ufak çaplı yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.HASTANEYE SEVK EDİLDİPolis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Yaralanan N.A., Bağcılar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.