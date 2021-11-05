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Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfür ederek yanıt verdi. Skandal gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkkan, şehit yakınını 'provokatör' olarak tanıtıp, 'herhangi kötü bir ifade' kullanmadığını savundu.

Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok
Ekleme: 5.11.2021 - 18:43 Güncelleme: 5.11.2021 - 18:53 / Editör: Ozge Selin
Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu öne süren Tahir Kümran isimli vatandaş, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi Selo'yu savunan bir kadın bu" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaşın sözlerine öfkelenen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kameraların önünde, "Bacını s..." diyerek küfür etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.
Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.
Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

"HERHANGİ BİR KÖTÜ İFADE YOK"
Skandal sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkkan, şehit yakınını 'provokatör' olarak tanıtıp, 'herhangi kötü bir ifade' kullanmadığını savundu.

Türkkan paylaşımında, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez “ağır küfür etti” diye yayınlamışsınız." ifadelerini kullandı.
Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok
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