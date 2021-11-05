Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu ve Akşener’e terör tepkisi: Bu milletin de bir hesabı var

CHP ve İYİ Parti'nin HDP'ye şirin görünme çabasıyla teröre karşı mücadeleyi örseleyen bir siyaset anlayışıyla hareket etmesi, şehit ailelerinin tepkisini çekiyor.Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile tezkereye 'Hayır' oyu verip sonra da 'Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikircikli tavrına tepki gösteren şehit aileleri, 'CHP ve İP'in bir hesabı varsa, bu milletin de bir hesabı var' dedi.'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'Esengül Alkış, ikinci çocuğuna 1 aylık hamileyken 2002'de Tunceli'de yaşanan çatışmada eşi Piyade Komando Er Selçuk Alkış'ı şehit verdi.Alkış, iki çocuğunu babasız büyüttü. Alkış, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki göstererek, 'Ben eşimi bu bayrak, bu vatan için şehit verdim. İki yetimçocuk büyütüyorum. Kızım babasını hiç görmedi. Tezkereye hayır oyu veren CHP lideri şimdi Kandil'i yerle bir etmekten bahsediyor. Daha önce 'Bizim askerimiz niye oralara gidecek?' diyorlardı. Peki Kandil'i hangi askerle temizleyecekler. Atatürk yaşasaydı bunların yüzüne tükürürdü. Meral Akşener milliyetçi olduğunu söylüyor ama bu ülkeyi bölmek isteyenlerle aynı masaya oturuyor. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bebek katiline nasıl 'Sayın' diyebilir?' dedi.'MİLLETİN DE HESABI VAR'Siirt-Eruh karayolunda PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Temizyürek'in babası Musa Temizyürek, 'HDP'ye Kılıçdaroğlu destek çıkıyor. Bir türlü PKK diyemiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Siirt'te birisi çıkıyor, 'Bastığın topraklar Kürdistan' diyor. Akşener ise cevap bile veremiyor. Bu durum bir şehit babası olarak beni derinden yaraladı. Her şeye söyleyecek bir şeyi olan Akşener'in seçim yaklaştığı için o anda sanırım nutku tutuldu. CHP ve İYİ Parti seçimi kazanma hesabı içinde. Ama bu milletin de bir hesabı var. HDP ile birlikte seçim kazansalar bile bu milletin ve şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacaklar?' diye konuştu.'İYİCE ZIVANADAN ÇIKTILAR'Sabah'ta yer alan habere göre, 3 Mart 2020'de İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in (27) Trabzon'da yaşayan babası Oktay Tuncer ise şunları söyledi: 'CHP ve İYİ Parti'nin liderleri son zamanlarda iyice zıvanadan çıktı. Yaptıkları açıklamalarla şehit aileleri olarak bizim yaramıza tuz, biber ekiyorlar. Diyarbakır'da anneleri ağlatan PKK'nın siyasi uzantısına kucak açıyorlar. Ne yapsalar boş. Bunlara halkımız gereken cevabı verecek.''BU İŞBİRLİĞİ YÜREĞİMİZİ YAKIYOR'Gaziantep Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır, 'Oy alabilmek için terörle kucaklaşıyorlar. Utanmadan teröristin cenazesine gidiyor. Bu vatanın parasıyla maaş alıp, sonmodel arabalarla gezerek terörle işbirliği yapıyorlar. Bu bizim yüreğimizi yakıyor' dedi.