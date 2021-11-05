Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a sarı kodlu uyarı geldi. Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan hava durumu tahmin raporuna göre; bu akşam saatlerinden yarın öğlene kadar İstanbul'da sis etkili olacak. Peki yarın İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahmin raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre; bu akşam saatlerinden yarın akşama kadar İstanbul'da sis etkili olacak.
'Sarı kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
7 İL İÇİN DAHA SİS UYARISI
Öte yandan Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.
Sis ve pus, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Açıklamada, söz konusu illerde sis ve pus yüzünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
KIRKLARELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gec ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 2°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM 8°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 13°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT 7°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 14°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS -2°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
VAN 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık