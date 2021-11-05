Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre; bu akşam saatlerinden yarın akşama kadar İstanbul'da sis etkili olacak.'Sarı kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.7 İL İÇİN DAHA SİS UYARISIÖte yandan Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.Sis ve pus, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.Açıklamada, söz konusu illerde sis ve pus yüzünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE 11°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisliİSTANBUL 13°C, 21°CParçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisliKIRKLARELİ 11°C, 21°CParçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisliKOCAELİ 14°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisliEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gec ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 5°C, 21°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 13°C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR 17°C, 28°CParçalı ve az bulutluMANİSA 13°C, 26°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA 14°C, 29°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 16°C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY 13°C, 28°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 17°C, 27°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA 8°C, 21°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 7°C, 22°CAz bulutlu ve açıkKONYA 7°C, 21°CParçalı ve az bulutluSİVAS 2°C, 20°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU 6°C, 24°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 10°C, 28°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 4°C, 21°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 15°C, 24°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ÇORUM 8°C, 18°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN 13°C, 20°CAz bulutlu ve açıkTOKAT 7°C, 19°CAz bulutlu ve açıkTRABZON 14°C, 19°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM 1°C, 14°CAz bulutlu ve açıkKARS -2°C, 12°CAz bulutlu ve açıkMALATYA 8°C, 19°CAz bulutlu ve açıkVAN 3°C, 13°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 9°C, 23°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 10°C, 25°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 12°C, 23°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 15°C, 28°CAz bulutlu ve açık