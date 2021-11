Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' mektubu: Projeyi desteklemeyin

Temeli haziran ayında atılan Kanal İstanbul projesine her fırsatta karşı çıkan ve yatırımcıları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkedeki büyükelçiliklere "projenin desteklenmemesi" üzerinde bir mektup yolladı.Mektubu Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım" dedi.Mektubunda, "İklim krizi tüm dünyanın ortak sorunudur. İlkim krizinden geçmekte olan dünyayı ağır bir şekilde etkileyecek bir proje bugün Türkiye'nin gündeminde" diyen Kılıçdaroğlu, "'Kanal İstanbul Projesi', ekolojik sistemi altüst ederek sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya zarar verecek niteliktedir. İklim kriziyle mücadelenin ortak sürdürülmesi için Akdeniz havzasının en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul ve dünyamızın geleceği adına bu çağrının yapılması zorunlu bir hal almıştır" iddialarında bulundu.BÜYÜKELÇİLERE ÇAĞRI: BU PROJEYİ DESTEKLEMEYİNBugüne kadar onlarca kez yatırımcıları tehdit eden CHP lideri, büyükelçilerden ülkelerindeki şirketlerin projesi desteklememesi isteyerek, "Bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele içinde olduğu bir süreçte, 'Kanal İstanbul' gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak, doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesi, doğanın korunması ve iklim krizi ile mücadeleye taban tabana zıt niteliktedir. Ülkenizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir. Bu, ülkemiz ile birlikte dünyanın iklimine de dönülmez bir zarar verecektir. İstanbul'a ihanet, dünyaya ihanet anlamına gelir. 'Kanal İstanbul Projesi'nin uygulamasının önlenmesi için mücadeleye devam edeceğim. Ülkemin iklimini, havasını, suyunu, toprağını korumak benim görevim. Sizlere de dünyayı korumak için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.MANİDAR ZAMANLAMACHP liderinin söz konusu çağrısının, yaşanan büyükelçi krizinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.Gezi finansörü Osman Kavala hakkında yürüyen yargı sürecine müdahale ederek Viyana Sözleşmesi’ni ihlal eden 10 ülkenin büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İstenmeyen adam ilan edilecekler' açıklaması sonrası geri adım atarak, Türkiye'den özür dilemişti.