Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Kanal İstanbul’ ihalesine giren ağır bedel öder

İktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehditlerini sürdürüyor. CHP lideri son olarak, "Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temeli geçtiğimiz haziran ayında atılan Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin tehditlerini sürdürüyor. İstanbul'da İBB İklim Eylem Planı Lansmanı'na katılan Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul ihalelerine gireceklere ağır bedeller ödeteceklerini söyledi.



'AĞIR BEDEL ÖDERSİNİZ'



Kılıçdaroğlu, 'Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. İster içeriden ister dışarıdan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa, o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bu ihaleye kimse girmeyecektir. Gönlünüz rahat olsun' dedi.



'PARALARINI ÖDEMEYECEĞİZ'



Kılıçdaroğlu, daha önce de benzer şekilde Kanal İstanbul'a ilişkin benzer tehditlerde bulunmuştu. 'Kanal İstanbul Projesi'nde bulunan şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz' ifadesini kullanmıştı.