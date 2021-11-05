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İyi Partili Türkkan küfrederek 'provokatör' demişti: Kardeşi 1997'de PKK tarafından şehit edilmiş

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl ziyareti sırasında küfür ettiği Tahir Gümren'in 17 yaşındaki kardeşi İsa Gümren'in, 1997 yılında PKK tarafından şehre atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi. Türkkan, kendisine tepki gösteren şehit yakınını, 'provokatör' olmakla suçlamıştı.

İyi Partili Türkkan küfrederek 'provokatör' demişti: Kardeşi 1997'de PKK tarafından şehit edilmiş
Ekleme: 5.11.2021 - 23:25 Güncelleme: 5.11.2021 - 23:26 / Editör: Ozge Selin
İyi Partili Türkkan küfrederek 'provokatör' demişti: Kardeşi 1997'de PKK tarafından şehit edilmiş
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek yanıt verdi.

Skandal gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkkan, şehit yakınını 'provokatör' olarak tanıtıp, 'herhangi kötü bir ifade' kullanmadığını savundu.

KARDEŞİNİ PKK 1997'DE KATLETMİŞ
Tahir Gümren'in 17 yaşındaki kardeşi İsa Gümren'in, 1997 yılında şehre atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi.
İyi Partili Türkkan küfrederek 'provokatör' demişti: Kardeşi 1997'de PKK tarafından şehit edilmiş
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