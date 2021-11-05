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İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşener'in HDP'yi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada partinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak isyan eden bir şehit yakınını susturmaya çalışan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan büyük bir skandala imza attı. Şehit yakınını tartaklayan ve küfür eden Türkkan'ın hareketi büyük tepki topladı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşener'in HDP'yi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti
Ekleme: 5.11.2021 - 15:46 Güncelleme: 5.11.2021 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşener'in HDP'yi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Burası Kürdistan" ve "Sayın Öcalan" skandalından sonra tepki toplayan bir olaya daha karıştı. Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Bingöl'e gelen Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

"Benim kardeşimin tüm vücudu parçalandı"

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP’yi Selo’yu savunana bir kadın bu" diyen şehit yakınının sözlerine sinirlenen İYİ Partili Lütfü Türkkan, “Bacını s.....” diyerek sözleri herkesi şoke etti. Türkkan ayrıca şehit yakınını tartaklayarak polis ekiplerini çağırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.
Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

O anların videosu sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı Türkkan'ın şehit yakınına söylediği skandal sözlere tepki gösterdi.
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa küfür iddiası
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