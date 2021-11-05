İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa küfür iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener, "Burası Kürdistan" ve "Sayın Öcalan" skandalından sonra yeni bir skandala daha karıştı. Akşener'in ziyareti sırasında İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, partinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösteren bir şehit yakınına küfür ettiği iddia edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir arayageldi.Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretindebulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, esnaf vevatandaşlarla sohbet etti.TÜRKKAN'DAN ŞEHİT YAKININA KÜFÜR İDDİASIAkşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDPile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerininbölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili LütfüTürkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerincebölgeden uzaklaştırıldı.Programını sürdüren Akşener, temasları kapsamında Genç ilçesine geçerek CumhuriyetCaddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi