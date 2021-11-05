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İşte Ümitcan Uygun’un evden çıkış anı! ‘Bu görüntüler çok önemli!’

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünden sonra tutuklanan Ümitcan Uygun'un evden çıkış anı ortaya çıktı. Son dakika detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş anlattı...

Ekleme: 5.11.2021 - 14:51 Güncelleme: 5.11.2021 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
İşte Ümitcan Uygun’un evden çıkış anı! ‘Bu görüntüler çok önemli!’Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü düşünülen Esra Hankulu'nun son 24 saatine ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Peki o fotoğraflarda neler vardı? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akkuş, şu ifadeleri kullandı:

Olay gününe ait elimizde yeni görüntüler var. Burada Esra ve yanındaki arkadaşı Dilan Civelek. Esra bir markete giriyor.

İçeride bir alışveriş söz konusu. Bu noktadaki görüntüler önemli.

Esra oldukça sağlıklı hareketlerinde sekme yaşanmıyor kafa bulanması yaşanmıyor. Alışverişini yapabilen sağlıklı bir genç kadından bahsediyoruz.



'ESRA HANKULU OLDUKÇA SAĞLIKLI'

Saat 20 civarlarında Esra eve geliyor. Ardından da Ümitcan Uygun'un giriş anını görüyoruz. Esra ve Dilan'ın evden çıkışını görüyoruz o esnada da oldukça sağlıklı.

Hep beraber bir çorbacıya gidiyorlar. Yolda da başına bir şey gelmemiş. 30-40 dakika kadar içeride kalıyorlar.



İçeriden de görüntüler var Esra gayet sağlıklı bir şekilde çıkıyor.

Esra'nın şüpheli ölümünde her şey gece 02 ile 05 arasında oldu. Gece saat 2'de odaya çekildiklerini biliyoruz. Devamında gece 5'e yaklaşırken Esra fenalaşıyor duşa sokuluyor arkadaşları tarafından kendine geliyor.

Sabah uyanılıyor Ümitcan Evden çıkıyor. İşte o çıkış görüntüsü. Ümitcan Esra'yı evde bırakıp ayrılıyor.
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