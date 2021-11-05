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İngiliz basını, Mora Katliamı'nda Yunanların rolünü yazdı

Telegraph gazetesi, Mora'nın sahne olduğu soykırımı paylaştı. İngiliz medyasındaki haber, Yunanistan'da rahatsızlığa yol açtı.

İngiliz basını, Mora Katliamı'nda Yunanların rolünü yazdı
Ekleme: 5.11.2021 - 15:22 Güncelleme: 5.11.2021 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
İngiliz basını, Mora Katliamı'nda Yunanların rolünü yazdı
Bugünkü Yunanistan'ın güneyinde, Ege Denizi'nde yer alan Mora Yarımadası'nda yaşayan Türkler, 1821'de Yunanlar tarafından katledildi.

Mora bölgesine bağlı Tripoliçe şehri, 5 ay boyunca yaklaşık 60 bin Yunan tarafından kuşatılırken, buradaki 40 bine yakın Türk'ün neredeyse tamamı isyancıların hedefi oldu.

'MÜSLÜMANLARI DİRİ DİRİ YAKTILAR'

İngiliz basınından Telegraph, Yunanların imza attığı katliamı 'Savaş ağaları, Müslümanları diri diri yaktı: 200 yıl sonra Yunan kurtuluşuyla ilgili çirkin gerçek.' başlığıyla aktardı.

'GELİŞİGÜZEL VAHŞET VE KİNDARLIK'

Haberde, 1821'de Yunanların özgürlüklerini Türklerden etnik temizlikle aldığına dikkat çekilerek, yaşananlar 'gelişigüzel vahşet ve kindarlık' şeklinde özetlendi.

'TÜRK HALKINA YÖNELİK KORKUNÇ EYLEMLERDE BULUNDULAR'

Yunan hayal gücünün 'Müslümanların toplu katliamını kapsadığına' işarete edilen haberde, Türk halkına yönelik korkunç eylemlerde bulunulduğu, kırsal kesimde silahsız ailelere yönelik şiddet uygulandığı aktarıldı.


YUNAN MEDYASI GERÇEKLERDEN RAHATSIZ OLDU
Telegraph'ın haberinin ardından Yunanistan basınında yer alan haberde, soykırımın üstü '1821'in Yunan devrimcileri' şeklinde örtülmeye çalışıldı.

Katliam gerçeklerinin bir kez daha gözler önüne serilmesinden rahatsız olan Yunan medyası, 'Türk propaganda makinesi yoğun bir şekilde çalışıyor.' ifadesini kullandı.
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İngiliz basını, Mora Katliamı'nda Yunanların rolünü yazdı
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