İETT şoförü yolcuya saldırdı: İn lan aşağıya!

Olay sabah saat 07.30 sıralarında 336 M Arnavutöy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünde yaşandı.Yolcu ile şoför bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.Tartışma esnasında ara ara gerilen ortamda İETT şoförü yolcuya 'in aşağıya' dedi.Daha sonra da yolcuya vurup, yakasından tutarak otobüsten atmaya çalıştı.Şoför ve yolcu, vatandaşların yardımı ile ayırıldı.İŞTE O ANLARYaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına böyle yansıdı: