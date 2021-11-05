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İBB, AK Partili Fatih Belediyesi'nin projesinin üstüne çöktü: Yine kendi pankartını asıp algı yaptı

Heykel yapmak dışında vatandaşın yararına hiçbir icraatte bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yine bir projeyi daha 'üstlendi.' CHP'li İBB, AK Partili Fatih Belediyesi'nin Balat Fener Evleri’nin restorasyonunun yapıldığı bölgeye pankart asarak projeye çökme çalıştı. Daha önce İBB pankartları asarak Ulaştırma Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok projeyi yaptıkları algısını oluşturmaya çalışan belediye sosyal medyada büyük tepki topladı.

İBB, AK Partili Fatih Belediyesi'nin projesinin üstüne çöktü: Yine kendi pankartını asıp algı yaptı
Ekleme: 5.11.2021 - 15:27 Güncelleme: 5.11.2021 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
İBB, AK Partili Fatih Belediyesi'nin projesinin üstüne çöktü: Yine kendi pankartını asıp algı yaptı
AK Partili Fatih Belediyesi, İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Fener-Balat'ta rehabilitasyon çalışmalarına başladı. 350 binanın restorasyon çalışmasının yapıldığı bölgeye CHP'li İBB Miras ekipleri geçtiğimiz günlerde pankart asarak projeye çökmeye çalıştı.

EHA Medya'nın haberine göre; Daha önce AK Parti döneminde yapılan projeleri sahiplenmesiyle gündeme gelen İBB Miras ekiplerinin son hamlesi sosyal medyada büyük tepki topladı.
Sadece 4 eseri restore edecek

Bölgede yanlızca 4 tarihi eseri retore edecek olan İBB'nin, 350 yapının restorasyonunu üstlenen AK Partili Fatih Belediyesi'nin çalışmalarını gölgede bırakmak adına bölgeye dev pankartlar astığı görüldü. Fatih Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında Balat, Ayvansaray, Fener, Unkapanı ve Cibali'yi içinde barındıran Haliç Caddesi'ndeki 350 binanın bakım ve onarımı yapılıp, boyanarak, rengârenk bir görünüme kavuşturuluyor.

BU İMAMOĞLU'NUN İLK İCRAATI DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı tarafından yeniden yapılan AKM'nin önüne İBB bariyerleri koyarak projeyi sahiplenmeye çalışmıştı.

Beylükdüzü'nde de aynı şeyi yapmıştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de, İBB logolarının üzerlerini Beylikdüzü Belediyesi çıkartmaları ile kaplatmıştı.
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İBB, AK Partili Fatih Belediyesi'nin projesinin üstüne çöktü: Yine kendi pankartını asıp algı yaptı
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