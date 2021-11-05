HDP'li Gülistan Koçyiğit'den skandal 'Türkiye' sözleri!

Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmelerine HDP'li Gülistan Koçyiğit'in skandal sözleri damga vurdu. HDP'li Gülistan'ın görüşmeler sırasında sarf ettiği 'İşgalci Türkiye' sözleri AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin tepkisine neden oldu. İşte Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan o anlar...

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri bakanlığı'nın 2022 bütçesi görüşmesinde skandal anlar yaşandı. HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit'in sarf ettiği küstah sözler ortamı bir anda gerdi.Türkiye'nin Suriye'de bulunmasına yönelik bunun 'işgalcilik' olduğunu öne süren Koçyiğit'e tepkiler peş peşe geldi.ORADA TERÖRLE MÜCADELE İÇİN VARIZPlan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz HDP'li Koçyiğit'in sözlerine tepki göstererek, Türkiye'nin Suriye'de bulunma amacının terör le mücadele olduğunun altını çizdi.Öte yandan HDP'li vekile bir tepki de MHP'den geldi. MHP'li Mustafa Baki Ersoy, ayağa kalkarak küstah sözlere tepki verirken onu AK Parti ve MHP milletvekilleri sakinleştirdi.