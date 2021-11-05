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Fitch Ratings'ten flaş büyüme açıklaması: Türkiye başardı

Fitch Ratings Kıdemli Direkörü Erich Arispe Morales’in Türkiye’nin farklı türden şoklara uyum sağlayarak büyüme kaydetmeyi başardığını söyledi. Morales, "Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 9,2 seviyesinde büyümesini bekliyoruz. Güçlü iç talep, güçlü toparlanma üretimi, net dış talep bileşeniyle destekleniyor, ihracat da önemli ölçüde artıyor” dedi.

Fitch Ratings'ten flaş büyüme açıklaması: Türkiye başardı
Ekleme: 5.11.2021 - 12:32 Güncelleme: 5.11.2021 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Fitch Ratings'ten flaş büyüme açıklaması: Türkiye başardı
Fitch Ratings Kıdemli Direkörü Erich Arispe Morales Türkiye'nin ekonomik görünümüne soruları yanıtladı. Morales, 'Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 9,2 seviyesinde büyümesini bekliyoruz. Güçlü iç talep, güçlü toparlanma üretimi, net dış talep bileşeniyle destekleniyor, ihracat da önemli ölçüde artıyor.' ifadelerini kullandı.

Morales, Türk ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 3,5 seviyesinde büyümesinin beklendiğini, 2023 yılında ise büyümenin yeniden yüzde 4,5 seviyesine yükselmesinin beklendiğini belirtti.

'ENFLASYONUN 2022'DE YÜZDE 13'E GERİLEMESİNİ BEKLİYORUZ'

Enerji fiyatlarındaki artışa ilaveten Türk lirasındaki değer kaybının önümüzdeki dönemde enflasyonda artışa katkıda bulunmasının beklendiğini belirten Morales, 'Eylül ayında yaptığımız enflasyon tahminimiz 2021 yılını yüzde 17'nin üzerinde kapatacağımız yönündeydi. Bunun 2022 yılında yüzde 13 seviyesine gerilemesini bekliyoruz.' şeklinde konuştu.

Salgın kısıtlamalarının azaltılmasıyla artan turist sayısının Türkiye'nin ekonomisini olumlu yönde etkilemesinin beklendiğini belirten Morales, 'Bu yıl cari açığın yüzde 3 seviyesine, gerilemesini, 2022 yılında yüzde 2,3 düşerek 2023 yılında yüzde 2,4 seviyesinde dengelenmesini bekliyoruz.' İfadesini kullandı.

'TÜRKİYE BORÇ VE BÜTÇE AÇIĞINDA EMSALLERİNE GÖRE DAHA İYİ DURUMDA'

Türkiye'nin hali hazırda kredi derecelendirme kuruluşu tarafından 'BB' notu ve 'durağan' not görünümü ile değerlendirildiğini hatırlatan Morales, 'Türkiye'nin kredi notu, borç seviyeleri ve bütçe açığı açısından emsallerine kıyasla önemli ölçüde daha iyi durumda olan kamu maliyesine ilişkin Türkiye ekonomisine vurguladığımız bazı güçlü yönlerini yansıtmaktadır.' değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE FARKLI TÜRDEN ŞOKLARA UYUM SAĞLAMAYI BAŞARDI'

Morales, Türkiye'de otoritelerin mali disiplinin korumak konusunda kararlı olduklarının görüldüğünü ekleyerek, 'Ayrıca geçmişe baktığımızda gördüğümüz kadarıyla, Türkiye ekonomisi büyümeyi ve farklı türdeki şoklara uyum sağlamayı başardı. Bu pozitif bir unsur olarak önümüze çıkıyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de finans sektörü krizlere dayanabildi ve finansal cephede Türkiye için bir çıpa vazifesi görebildi.' şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önünde bazı zorlukların da olduğunu belirten Morales, 'Gelecekte politika yapıcıların politika belirsizliğini azaltıp azaltamayacaklarını düşünmek zorundayız. Bu, politikanın gevşemesinin kapsam büyüklüğü ve zamanlaması açısından daha çok parasal tarafla ilgili bir durum. 2023 seçimlerine kadar ek politika teşvik önlemlerinin olup olmayacağı gibi.' ifadelerini kullandı.
Fitch Ratings'ten flaş büyüme açıklaması: Türkiye başardı
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