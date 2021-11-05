Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz tabanına doğalgaz için ilk boru 2022 ortalarında serilecek

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazı için 169 kilometre boru hattı kurulacak. Yerli doğal gazda hedef belli. 2023'te gazın ilk fazını sisteme vereceğiz. Karadeniz tabanına doğal gaz için ilk boru 2022 ortalarında serilecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Karadeniz gazı için 169 kilometre boru hattı kurulacak dedi.Yerli doğalgaz için Karadeniz tabanına ilk borunun 2022 ortalarında serileceğini açıklayan Dönmez, 'Yerli doğalgazda hedef belli, 2023'te gazın ilk fazını sisteme vereceğiz' diye konuştu.Ayrıntılar geliyor...