Çiftlik Bank soruşturmasında önemli gelişme! Fatih Aydın 5 saatin ardından...

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Fatih Aydın, Uruguay'dan Türkiye'ye, gözaltı süresinin dolmasının ardından emniyetten adliyeye getirildi.5 SAATLİK İFADEEmniyette susma hakkını kullanan Fatih Aydın, kardeşi Mehmet Aydın gibi özel avukatlarıyla değil İstanbul Barosu'nun görevlendirdiği avukat eşliğinde savcılıkta yaklaşık 5 saat ifade verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifadenin ardından da savcılık kararını verdi. Fatih Aydın tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.'KARDEŞİNİN TALİMATI DOĞRULTUSUNDA FAALİYET GÖSTERDİ'Savcılık sevk yazısında, Fatih Aydın'ın Çiftlik Bank'ın kurucusu ve yöneticisi olan Mehmet Aydın'ın kardeşi olduğunu, ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olan kardeşinin talimatı doğrultusunda Fatih Aydın'ın da yönetici olarak örgütte faaliyet gösterdiğini kaydetti.'HİLELİ DAVRANIŞLARLA MAĞDURLAR ZARARA UĞRATILDI'Şüpheli Fatih Aydın'ın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sırasında yurt dışına çıktığı kaydedilen sevk yazısında, Aydın'ın Fame Game Software LTD. ŞTİ.' nin ortaklarından olup bu firmanın da diğer tüm firmaların kontrolünü elinde tuttuğu belirtildi. Mehmet Aydın'ın ifadesinde ağabeyi Fatih Aydın'ın şirketin ortağı ve yetkilisi olduğunu söylediği anlatılan yazıda, 'Fatih Aydın'ın diğer şüphelilerle birlikte Çiftlik Bank organizasyonu adı altında internet oyunundaki sanal hayvanların ömrünü bir yıl olarak belirleyip oyuncuların elde ettiği küçük karlar ve kar beklentileri ile oyunda kalmalarını sağladıkları anlaşıldı' denildi. Daha çok oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin ettiği belirtilen yazıda, mağdurları zarara uğratarak eylemlerini süreklilik arz edecek şekilde devam ettirdiği vurgulandı.'GERÇEKLEŞMESİ İMKANSIZDI, BİLİYORLARDI'Bu nedenle Fatih Aydın'ın tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğu kaydedilen sevk yazısında, 'En başından beri vaat edilen kar beklentisinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunun şüphelilerce bilinmesine rağmen eylemlerine devam ederek internette oynanan Çiftlik Bank oyunu aracılığı ile yatırımcı oyuncularla yüz yüze gelmeden hileli davranışlarla oyuncuların katılımları, oyunda uzun süre kalmaları ve daha çok yatırım yapmaları sağlanarak ekonomik çıkar amaçlı örgütün organizasyonunda suç örgütü yönetmek ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanıp ticari şirketlerinin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandıcılık suçlarını işlediği anlaşılmıştır' denildi.Savcılık bu açıklamalarının ardından Fatih Aydın'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklanmasını talep etti.BİR DAVADA DAHA İFADE VERECEKSulh Ceza Hakimliği'nde de ifade verecek olan Fatih Aydın öte yandan Çiftlik Bank sisteminde 'bank' adını izinsiz kullanarak 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsinin istendiği asliye ceza mahkemesinde de hakim karşısına çıkacak.