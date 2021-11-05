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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bize saldırmazlar' dediği YGP/PKK Tel Rıfat'ı mayınlarla tuzaklıyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bize saldırmaz" dediği YPG/PKK, Tel Rıfat'ta cephe hatlarını mayınlarla tuzaklıyor. Minnağ Havaalanı çevresinde yer alan YPG/PKK'nın sözde karargahına 3 Kasım sabah saatlerinde gelen Rus yapımı ZİL model 4 askeri araçtan, teröristlere çok sayıda mayın teslim edildi. Hatırlatalım, CHP'li Kılıçdaroğlu, Suriye-Irak tezkeresine hayır oyu vermiş, evet diyenlerin Cumhuriyet'e ihanet ettiğini savunmuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bize saldırmazlar' dediği YGP/PKK Tel Rıfat'ı mayınlarla tuzaklıyor!
Ekleme: 5.11.2021 - 12:06 Güncelleme: 5.11.2021 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bize saldırmazlar' dediği YGP/PKK Tel Rıfat'ı mayınlarla tuzaklıyor!
Suriye''nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerin cephe hatlarının karşısındaki mevzilerine mayın döşüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, son günlerde Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Azez ve Mare ilçelerinin Tel Rıfat ile oluşturduğu cephe  hatlarını güçlendirmeye hız verdi. Minnağ Havaalanı çevresinde yer alan YPG/PKK'nın sözde karargahına 3 Kasım sabah saatlerinde gelen Rus yapımı ZİL model 4 askeri araçtan, teröristlere çok sayıda mayın teslim edildi. Teröristler, Türkiye sınırına yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesinin batısında yer alan Tenneb ve Cülbül'deki cephe hatlarına, teslim aldıkları mayınları döşemeye başladı.

Terör örgütünün döşediği mayınların anti personel ve anti tank olduğu öğrenildi. Türkiye ve SMO'nun Afrin ve Fırat'ın doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelere gerçekleştirdiği Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarında çok sayıda mayın tespit edilerekimha edilmişti.

TEL RIFAT'TAKİ DURUM

Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti. YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Sık sık Azez, Bab, Mare ve Afrin'i vuran teröristler Tel Rıfat'ın Taane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minnağ, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burc el Kas ve Miyase köylerinde konuşlu ağır silahları kullanıyor. YPG/PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

'BEKA SORUNU YOK BİZE SALDIRMAZLAR'

Katıldığı özel bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, YPG sorusuna verdiği cevapla terör sempatizanlığında sınırları zorladı. Kılıçdaroğlu, kendisine
yöneltilen 'beka sorunu' sorusuna 'Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?' şeklinde cevap vererek bir kez skandala imza atmıştı.

'YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR

Kılıçdaroğlu daha önce de terör örgüyü YPG'ye kol kanat gererek 'Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz 'terör örgütü' diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur.' demişti.

'EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ'

Tezkereye HDP ile hayır oyu veren Kılıçdaroğlu, oylarının arkasında olduklarını söyleyerek, evet demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, 'Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem.' diye konuşmuştu.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bize saldırmazlar' dediği YGP/PKK Tel Rıfat'ı mayınlarla tuzaklıyor!
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