CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz'da birlikte mücadele ettik' sözlerine CHP yönetimi bile inanmıyor! O sözleri kayıttan silmişler...

15 Temmuz Darbe Girişimini televizyondan izlemesiyle akıllara kazınan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı'nda skandal ifadelere imza atmıştı. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmasında '15 Temmuz'da birlikte mücadele ettik' sözlerini kullanmıştı.Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki yağarken konu ile ilgili bir detay dikkatleri çekti. CHP'nin resmi internet sitesinde paylaşılan grup toplantısının videosunda Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz ile ilgili sözlerinin kesildiği görüldü. Tüm videoda sadece o sözlerin kesilmiş olması, CHP yönetiminin bile Kılıçdaroğlu'na inanmadığını gözler önüne serdi.Söz konusu videonun 8.16'ıncı dakikasında kesildiği anlaşılan kısımda Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanıyordu;' Bir ülkede adalet yoksa, sağlıklı ve tutarlı bir devlet yönetimi yoktur. 15 Temmuz darbe girişim oldu. Hep beraber mücadele ettik, hep birlikte yaptık. Mücadele edildi, darbecilere karşı çıktık, Parlamento'da özel toplantılar yapıldı, iktidarı ve muhalefeti beraber oldu ama birileri 15 Temmuz'u “Allah'ın bir lütfu” olarak kabul edip, milletin ensesinde boza pişirmeye başladı. '