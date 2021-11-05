  • USD: 9,69 - 9,71
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz'da birlikte mücadele ettik' sözlerine CHP yönetimi bile inanmıyor! O sözleri kayıttan silmişler...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında tepki çeken sözler kullanmıştı. 15 Temmuz darbe girişimini televizyondan izleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında "15 Temmuz'da birlikte mücadele ettik" demişti. CHP'nin resmi internet sitesinde yayınlanan grup toplantısının videosunda ise o sözlerin kesildiği görüldü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz'da birlikte mücadele ettik' sözlerine CHP yönetimi bile inanmıyor! O sözleri kayıttan silmişler...
Ekleme: 5.11.2021 - 13:47 Güncelleme: 5.11.2021 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz'da birlikte mücadele ettik' sözlerine CHP yönetimi bile inanmıyor! O sözleri kayıttan silmişler...
15 Temmuz Darbe Girişimini televizyondan izlemesiyle akıllara kazınan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı'nda skandal ifadelere imza atmıştı. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmasında '15 Temmuz'da birlikte mücadele ettik' sözlerini kullanmıştı. 

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki yağarken konu ile ilgili bir detay dikkatleri çekti. CHP'nin resmi internet sitesinde paylaşılan grup toplantısının videosunda Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz ile ilgili sözlerinin kesildiği görüldü. Tüm videoda sadece o sözlerin kesilmiş olması, CHP yönetiminin bile Kılıçdaroğlu'na inanmadığını gözler önüne serdi. 

Söz konusu videonun 8.16'ıncı dakikasında kesildiği anlaşılan kısımda Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanıyordu; 

' Bir ülkede adalet yoksa, sağlıklı ve tutarlı bir devlet yönetimi yoktur. 15 Temmuz darbe girişim oldu. Hep beraber mücadele ettik, hep birlikte yaptık. Mücadele edildi, darbecilere karşı çıktık, Parlamento'da özel toplantılar yapıldı, iktidarı ve muhalefeti beraber oldu ama birileri 15 Temmuz'u “Allah'ın bir lütfu” olarak kabul edip, milletin ensesinde boza pişirmeye başladı. '




CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz'da birlikte mücadele ettik' sözleri CHP yönetimi bile inanmıyor! O sözleri kayıttan silmişler...
FETÖ'nün 'şike kumpası' davasında Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi için iddianame hazır
İETT şoförü yolcuya saldırdı: İn lan aşağıya!
İBB personelinden Tevfik Göksu'ya tehdit: Ağır hakaret ve küfürler
Zincir marketlere ceza | Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: Ceza kartelleşmeden kesildi! 2018 yılına dayanan konuşmalar var
Fitch Ratings'ten flaş büyüme açıklaması: Türkiye başardı
Türkiye'nin dev yatırımı: 'Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in açılışı yarın yapılacak
Baklavacı Faruk Güllü'nün FETÖ üyeliği suçundan aldığı ceza onaylandı: Örgütün değirmenine su taşıdı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bize saldırmazlar' dediği YGP/PKK Tel Rıfat'ı mayınlarla tuzaklıyor!
HDP'li Gülistan Koçyiğit'den skandal 'Türkiye' sözleri!
Sosyal medyada başlatılan 'üniformalı fotoğraf' akımına karşı Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti: Yasal işlem başlatıldı
Bakan Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması: 2022 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in asılsız haberine tepki
AK Parti ve MHP'nin seçim yasa teklifinde seçmen rötuşu
Otobanda ölüm yolculuğu! Yaşam mücadelesi veren Seda'dan kan donduran ifade: Işığı gördü ama durmadı
Bunu yapan insan olamaz: Yavru köpeğin ayağını ve kulaklarını kestiler
Terör finansmanına darbe! Mal varlıkları donduruldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması
Asgari ücrete büyük zam yolda: İşte ortaya çıkan üç farklı senaryo
Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu ve Akşener’e terör tepkisi: Bu milletin de bir hesabı var
Araç sahipleri dikkat! Cezası 835 TL

Araç sahipleri dikkat! Cezası 835 TL

'Kocam FETÖ'cü boşayın' dedi! İşte Yargıtay'ın kararı

'Kocam FETÖ'cü boşayın' dedi! İşte Yargıtay'ın kararı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

Yerli otomobil yükleniyor: TOGG’un fabrikasının kaba inşaatı bir aya tamam

Yerli otomobil yükleniyor: TOGG’un fabrikasının kaba inşaatı bir aya tamam

Türk avukat Merve Bakdur'a Everest'te tuzak! Hastanede rehin alındı: Türk yetkililer ve THY sayesinde kurtuldu

Türk avukat Merve Bakdur'a Everest'te tuzak! Hastanede rehin alındı: Türk yetkililer ve THY sayesinde kurtuldu