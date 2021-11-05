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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu: "İstanbul'u küresel bir merkez haline getirdik"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında: "Etrafı gecekondularla kuşatılmış, çamur deryası, görüntüsü sefil insanı mutsuz bir İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık." ifadelerini kullandı. İşte konuşmasından öne çıkanlar...

Başkan Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu:
Ekleme: 5.11.2021 - 15:30 Güncelleme: 5.11.2021 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu:
Ümraniye Millet Bahçesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün hizmete açtığımız Hekimbaşı Millet Bahçemiz, Ümraniye'nin sembol alanlarından bir tanesi haline gelecektir.

HEDEFİMİZ 2023 YILINA KADAR 404 MİLLET BAHÇESİNİN TAMAMINI HİZMETE AÇMAK

Etrafı gecekondularla kuşatılmış, çamur deryası, görüntüsü sefil insanı mutsuz bir İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. Yeşil Kalkınma devrimi doğrultusunda İstanbul'un kalitesini artırmak için kolları sıvadık. Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alana sahip Millet Bahçesi'ni hizmete açtık. Hedefimiz 2023 yılına kadar 404 Millet Bahçesinin tamamını hizmete açmak.

DÜNYADAKİ ŞEHİR PARKLARI ARASINA GİRECEK

'En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır. Burası dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır.

Çeyrek asrı aşkın süredir İstanbul'un her sokağını her ilçesini donattık., donatıyoruz. Sizlerin desteği olmasaydı buralara gelemezdik.

Son 9 yılda 2.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümü devam ediyor.

Marmara Denizi koruma projesi ile bölgedei çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz.

Gara'da terörü gömdük, Bestler Dereler'de terörü gömdük.

TEZKERE TEPKİSİ

Bay Kemal ve avanesi PKK terör örgütüyle birlikte hareket etti.

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