Bakan Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması: 2022 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret konusunda yapılan hesaplamaların olduğunu belirtti. Bakan Bilgin, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi.

Asgari ücret zammı konusu gündemdeki sıcaklığı korurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Vedat Bilgin, 'Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz' açıklamasında bulundu.'TOPLUMUN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK'Bakan Vedat Bilgin, 'Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim.' dedi.