Bakan Soylu'dan tezkereye 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu'na: Milletin huzurunda hesap verecek

Bakan Soylu, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığına gitti.Burada yaptığı konuşmada AK Parti kadrolarının çok güçlü olduğunu dile getiren Soylu, "6-8 Ekim olaylarında yaktılar yıktılar. Üzülüyorum, CHP'liler de üzülüyorlardır. Türkiye terörle mücadeleyi bir PKK terör örgütüyle vermiyor. Onların arkasındakilerle veriyor terörle mücadeleyi. Tayyip Erdoğan bunu bilmiyor mu, kiminle mücadele ettiğini, kimle dünya siyasasında mücadele ettiğini bilmiyor mu? Ona çamur atanlar, ona saldıranlardan çok daha iyi biliyor ama ona saldıranlardan ve çamur atanlardan bir farkı var, o milletini, o bu ülkeyi seviyor ve o bu coğrafyanın görevli bir coğrafya olduğuna, bu milletin de görevli bir millet olduğuna inanıyor." dedi.Diyarbakır'ı ziyaret ettiğini ve gecenin 03.00-04.00'üne kadar sokaklarda gezdiğini söyleyen Bakan Soylu, "Kimse bizim önümüze çıkıp da hiçbir şey söyleyemedi. 'Burası"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMATI VERDİ, TERÖR KAYNAĞINDA KURUTULACAK"Soylu, Kılıçdaroğlu'nun tezkere konusunda milletin huzurunda cevap vereceğini söyleyerek, "Ne istiyor yani, Afrin'den Türkiye'ye füze mi gelsin istiyor. Kılıçdaroğlu, sabahtan akşama Türkiye terörü konuşsun, insanlar endişe içinde olsun mu istiyor? Cumhurbaşkanımız talimat vermiştir ve terör kaynağında kurutulacaktır." dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililere konuşma yaptı. Tezkereye 'Hayır' oyu kullanan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu bunun hesabını hem milletin huzurunda hem de sandıkta verecek diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:Kılıçdaroğlu ne istiyor? Afrin'den Türkiye'ye füze mi gelsin istiyor? Benim ülkem sabahtan akşama kadar terörü konuşsun mu istiyor? Cumhurbaşkanımız talimatı vermiştir. Terör kaynağında kurutulacaktır.Türkiye'nin özgürlüğü konusunda pazarlık yaptırmayacaklarını belirten Soylu, "Bu ülkenin toprakları kanla sulandı, bunu unutamayız. Senin siyasi pazarlıkların, vereceğin rüşvetlerle birlikte bu ülkenin özgürlüğünün üzerine pazarlık yaptırmayız. Milletimiz bu tiyatroların hepsini görüyor, kimin Türkiye'nin yarınına ambargo koydurmak isteyenlerle el ele tutuştuklarını, kimin kapalı kapılar ardında hesap yaptıklarını, 10 büyükelçilik Türkiye'yi tehdit ettiğinde kimin pısırık gibi sus pus olduğunu, sesini çıkaramadığını, kiminse ben ülkemin hakkını yedirmem diyerek meydan okuduğunu hepsini görüyor." diye konuştu.Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi kaçıp evinde kahve içtiğini söyleyerek, "2023'ten itibaren ona bol bol kahve içireceğiz." dedi.