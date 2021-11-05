AK Parti'den şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan'a tepki: Asla affedilemeyecek bir çirkinlik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bugün Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Yapılanın asla affedilemeyecek bir çirkinlik olduğunu vurgulayan Çelik, "Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar." dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek yanıt verdi.Skandal gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkkan, şehit yakınını 'provokatör' olarak tanıtıp, 'herhangi kötü bir ifade' kullanmadığını savundu."ASLA AFFEDİLEMEYECEK BİR ÇİRKİNLİK"Gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılanın asla affedilemeyecek bir çirkinlik olduğunu vurgulayarak, "Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar." dedi.Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır...Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir.Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz."