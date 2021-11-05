Adıyaman'da kan donduran olay! 2 günlük bebeğini nasıl diri diri gömdüğünü böyle anlattı

Adıyaman’da şoke eden bir olay yaşandı. Cani anne, iki günlük bebeğini mezarlığa diri diri gömdü. 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı. Cani anne ve anneanneye yoğun güvenlik önlemleri altında mezarlıkta keşif yaptırıldı.

Adıyaman'da, iki günlük bebeği mezarlığa diri diri gömen anne ve anneanneye yoğungüvenlik önlemleri altında mezarlıkta keşif yaptırıldı.Edinilen bilgilere göre, 24 Eylül 2021 tarihinde Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlükbebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarakhastaneye ulaştırılmıştı.Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve AraştırmaHastanesinde tedavi altına alınmış ve tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İlMüdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan bebeğin annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E.,çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Yaklaşık 1,5 aydır cezaevinde kalan bebeğin annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E., yoğungüvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Adıyaman'a getirildi. Adıyaman Eski BelediyeMezarlığında yapılan kontroller sonrası mezarlığa getirilen Gülçin E. ve Ülkü E., burada olayınasıl gerçekleştirdiklerini adeta yaşayarak tek tek hakime anlattı.Yaklaşık 2-3 saat süren keşif sonrasında Gülçin E., ve Ülkü E., yeniden cezaevi aracınabindirilerek kaldıkları cezaevine götürüldü.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.