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Adıyaman'da kan donduran olay! 2 günlük bebeğini nasıl diri diri gömdüğünü böyle anlattı

Adıyaman’da şoke eden bir olay yaşandı. Cani anne, iki günlük bebeğini mezarlığa diri diri gömdü. 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı. Cani anne ve anneanneye yoğun güvenlik önlemleri altında mezarlıkta keşif yaptırıldı.

Ekleme: 5.11.2021 - 16:17 Güncelleme: 5.11.2021 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da kan donduran olay! 2 günlük bebeğini nasıl diri diri gömdüğünü böyle anlattı
Adıyaman'da, iki günlük bebeği mezarlığa diri diri gömen anne ve anneanneye yoğun
güvenlik önlemleri altında mezarlıkta keşif yaptırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 24 Eylül 2021 tarihinde Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17
yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük
bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak
hastaneye ulaştırılmıştı.

Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde tedavi altına alınmış ve tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan bebeğin annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E.,
çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaklaşık 1,5 aydır cezaevinde kalan bebeğin annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E., yoğun
güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Adıyaman'a getirildi. Adıyaman Eski Belediye
Mezarlığında yapılan kontroller sonrası mezarlığa getirilen Gülçin E. ve Ülkü E., burada olayı
nasıl gerçekleştirdiklerini adeta yaşayarak tek tek hakime anlattı.

Yaklaşık 2-3 saat süren keşif sonrasında Gülçin E., ve Ülkü E., yeniden cezaevi aracına
bindirilerek kaldıkları cezaevine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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