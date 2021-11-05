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ABD istihbaratına koronavirüs darbesi! Binlerce kişi aşı olmadığı için işten çıkarılabilir

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddeden binlerce istihbarat çalışanı, hükümetin federal çalışanlara getirdiği aşı zorunluluğu nedeniyle işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya.

ABD istihbaratına koronavirüs darbesi! Binlerce kişi aşı olmadığı için işten çıkarılabilir
Ekleme: 5.11.2021 - 20:31 Güncelleme: 5.11.2021 - 20:43 / Editör: Ozge Selin
ABD istihbaratına koronavirüs darbesi! Binlerce kişi aşı olmadığı için işten çıkarılabilir
ABD'deki Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, federal çalışanlara uygulanan aşı zorunluluğunun, ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Üyesi Utah Vekili Cumhuriyetçi Chris Stewart, Kongre'deki bir oturumda, bünyesinde 18 kuruluşu barındıran istihbarat topluluğunun birçok üyesinin iş gücünün yüzde 40'ının hala aşılanmadığını kaydetti.

BİNLERCE İSTİHBARATÇI İŞTEN ÇIKARILABİLİR

Bilgilerin gizliliği nedeniyle söz konusu kuruluşların ismini vermeyen Stewart, aşı olmayı reddeden binlerce istihbarat çalışanının federal aşı zorunluluğu nedeniyle işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bunun da ülkenin ulusal güvenliğine büyük bir tehdit doğurabileceğini vurguladı. Stewart, Biden yönetimine, tıbbi, dini ya da başka sağlam temellerle aşı olmayı reddeden daha çok kişinin aşıdan muaf tutulması için düzenleme yapılması çağrısında bulunarak, "Eğer bunca insanı aşı olmadıkları için işten çıkarırsak ne olacak?" dedi

"ABD VE DÜNYAYI BÜYÜK ORANDA ETKİLEYECEK"

Illinois Vekili Darin LaHood da Stewart'ın endişelerinin doğru olduğunu belirterek, aşı nedeniyle binlerce istihbaratçının işten çıkarılmasının hem ABD'yi hem de tüm dünyayı büyük oranda etkileyeceği değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Demokrat isimler, federal hükümetin aşı zorunluluğunu savunarak, ülkenin sağlık açısından güvenliği için herkesin aşı olması gerektiğini söylüyor.
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