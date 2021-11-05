  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

5 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı 5 Kasım'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 193 koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 198 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının önemine yine vurgu yaptı. Bakan Koca, "Riske karşı ideal sonuç tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

5 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Ekleme: 5.11.2021 - 21:36 Güncelleme: 5.11.2021 - 21:42 / Editör: Ozge Selin
5 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
BUGÜN 198 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 32 bin 201 kişi ise iyileşti.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,12, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,56 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 223 bin 420 doza yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Riske karşı ideal sonuç tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez." dedi.

5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:

Hatay Valiliği duyurdu! 2 askeri şehit eden terörist yakalandı
Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum
AK Parti'den şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan'a tepki: Asla affedilemeyecek bir çirkinlik
5 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' mektubu: Projeyi desteklemeyin
Başkan Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin açılışında konuşuyor
ABD istihbaratına koronavirüs darbesi! Binlerce kişi aşı olmadığı için işten çıkarılabilir
Bakan Soylu'dan tezkereye 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu'na: Milletin huzurunda hesap verecek
İstanbul'da ulaşım krizi sürüyor! Yenikapı-Hacıosman metro seferleri teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapılıyor
Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok
'Uykusuz geceler bizi bekliyor' diyerek duyurdular: ARAT için imzalar atıldı
Çiftlik Bank soruşturmasında önemli gelişme! Fatih Aydın 5 saatin ardından...
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa küfür iddiası
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın adliyeye sevk edildi
Muharrem İnce'den tezkereye 'Hayır' oyu veren CHP'ye tepki! 'Kandil bombacısı olamayız'
HDP AYM’ye ön savunma verdi!
Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz tabanına doğalgaz için ilk boru 2022 ortalarında serilecek
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Ekonomiye yıllık 3 milyar 518 milyon TL katkı! Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi açıldı!
İBB, AK Partili Fatih Belediyesi'nin projesinin üstüne çöktü: Yine kendi pankartını asıp algı yaptı
Araç sahipleri dikkat! Cezası 835 TL

Araç sahipleri dikkat! Cezası 835 TL

'Kocam FETÖ'cü boşayın' dedi! İşte Yargıtay'ın kararı

'Kocam FETÖ'cü boşayın' dedi! İşte Yargıtay'ın kararı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin