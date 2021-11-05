5 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı 5 Kasım'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 193 koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 198 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının önemine yine vurgu yaptı. Bakan Koca, "Riske karşı ideal sonuç tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

BUGÜN 198 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİTürkiye'de son 24 saatte 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 32 bin 201 kişi ise iyileşti.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,12, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,56 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 223 bin 420 doza yükseldi.BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISISağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Riske karşı ideal sonuç tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez." dedi.5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU: